日國中生開學前3天自殺 遺言：沒被霸凌能活更久

2016-08-31 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕青少年自殺問題日益嚴重，不少案例都與校園霸凌有關。有外媒報導指出，日本青森縣一名國一男學生於學期開始前3天在自家倉庫自殺，送往醫院後便宣告不治，在他留下的遺物中，有便條紙上寫著遺言「如果沒有遭到霸凌，應該可以活更久吧」。

據《朝日新聞》報導，該名男學生在第2學期開始前3天的8月19日，被父親發現倒在自家倉庫裡，送往醫院後宣告不治，家人後來在家中整理遺物時，發現有多達10張便條紙上寫著學生的遺言，其中一張上頭寫著「如果沒遭到霸凌，應該可以活更久吧，真可惜」，還有寫到涉及霸凌的同學名字，以及斗大的字寫「自殺」。

報導也提到，校長透露，學生曾在6月與導師面談，說討厭和某1位同學座位靠太近。學生母親也說，曾聽兒子透露上課時被踢椅子，更說「好想死」。相關教育單位將召開會議，對該事件的前因後果進行調查。

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