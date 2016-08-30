強姦案頻傳 印度部長稱：外國女遊客勿穿裙子
2016-08-30 11:52
〔即時新聞／綜合報導〕印度不時傳出強暴案，印度旅遊部長竟建議來旅遊的女性民眾為了自身安全，出外不要穿裙子。
《CNN》報導，印度旅遊部長夏瑪（Mahesh Sharma）日前出席一場與旅遊相關活動時，宣傳印度為外國遊客製作的手冊，他說：「那裡面有提到什麼該做、什麼不該做，像是不要在夜間時單獨外出、不要穿裙子等等」。
值得注意的是，這本旅遊小手冊並未提到不能穿裙子。
這不是夏瑪首次失言，他去年曾說，女子於夜間外出在其他地方可能沒有問題，但這不是印度文化的一部份，當時也引起爭議。
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