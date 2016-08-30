| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣彈升9.8分 中午暫收31.703元 鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺 昨傳張盛和、蔡友才 北檢今午擬再傳證人 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

強姦案頻傳 印度部長稱：外國女遊客勿穿裙子

2016-08-30  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度不時傳出強暴案，印度旅遊部長竟建議來旅遊的女性民眾為了自身安全，出外不要穿裙子。

CNN》報導，印度旅遊部長夏瑪（Mahesh Sharma）日前出席一場與旅遊相關活動時，宣傳印度為外國遊客製作的手冊，他說：「那裡面有提到什麼該做、什麼不該做，像是不要在夜間時單獨外出、不要穿裙子等等」。

值得注意的是，這本旅遊小手冊並未提到不能穿裙子。

這不是夏瑪首次失言，他去年曾說，女子於夜間外出在其他地方可能沒有問題，但這不是印度文化的一部份，當時也引起爭議。

廣告
  • 印度不時傳出強暴案，讓當地婦女不滿。（資料照，美聯社）

    印度不時傳出強暴案，讓當地婦女不滿。（資料照，美聯社）

  • 印度旅遊部長夏瑪建議來旅遊的女性民眾為了自身安全，出外不要穿裙子。（圖片取自推特）

    印度旅遊部長夏瑪建議來旅遊的女性民眾為了自身安全，出外不要穿裙子。（圖片取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 強姦 強暴 裙子
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：強姦案頻傳 印度部長稱：外國女遊客勿穿裙子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.