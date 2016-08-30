安倍出席非洲開發會議 中國批日本謀求私利
2016-08-30 10:56
日本首相安倍晉三27日出席在肯亞首都奈洛比第六屆「非洲開發會議（TICAD）」。右為肯亞總總肯雅塔（Uhuru Kenyatta）。（資料照，歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三27日出席在肯亞首都奈洛比第六屆「非洲開發會議（TICAD）」，並向會中的非洲國家領袖承諾，今後三年，日本的官方和民間共將援助非洲300億美元，彰顯出日本企圖競逐非洲影響力，不讓中國獨大的雄心。中國外交部對此批評，日本謀求私利，企圖挑撥中非關係。
《新華社》報導，中國外交部發言人華春瑩29日在例行記者會上表示，TICAD應是一個聚焦非洲發展的多邊交流與合作平台，其宗旨是支持非洲發展，但令人遺憾的是，在第六屆TICAD會議期間，日本企圖把自己的意志強加給非洲國家，謀求私利，還企圖挑撥中非關係。
華春瑩指出，日本在此次TICAD峰會前舉行的高官會上，日本竭力推動把會議議題和成果文件引向聯合國安理會改革和海上安全問題，偏離非洲發展這一峰會主題。
日本參與的基礎設施計畫從道路、港口、機場到發電廠，範圍廣泛。日本讀賣新聞認為，日方旨在藉豐厚的資金實力來抗衡強化對非洲政、經影響力的中國。
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