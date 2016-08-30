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320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...

一組跨國研究團隊分析「露西」的化石後，認定「露西」是從樹上摔落，造成身上多處骨折死亡。（圖截自紐約時報）

2016-08-30  07:25

〔即時新聞／綜合報導〕考古學界普遍認為，人類始祖可追朔至生活在320萬年前的化石「露西」（Lucy），但「露西」的死因始終沒有一致定論。有外媒報導指出，一組跨國研究團隊分析「露西」的化石後，認定「露西」是從樹上摔落，造成身上多處骨折死亡。

綜合外媒報導，一組美國和伊索比亞的研究團隊掃瞄「露西」的化石，發現她的傷勢應是從高處摔落形成，她至少因此跌斷了1根肋骨，腳踝、膝蓋和骨盆等處也有骨折傷勢，就好像車禍中的傷者一樣。研究人員研判 「露西」很可能是從高樹上摔落而死，這項研究結果已發表在最新一期的《自然》（Nature）期刊。

「露西」於1974年在衣索比亞出土，普遍被視為人類最早的祖先。「露西」的骨架具有類似猿的腦容量和類似於人類的二足直立行走方式，支持了人類進化爭論中直立行走在腦容量之前的看法。

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  • 「露西」至少跌斷了1根肋骨，腳踝、膝蓋和骨盆等處也有骨折傷勢，就好像車禍中的傷者一樣。（路透）

    「露西」至少跌斷了1根肋骨，腳踝、膝蓋和骨盆等處也有骨折傷勢，就好像車禍中的傷者一樣。（路透）

  • 研究人員研判 「露西」很可能是從高樹上摔落而死。（路透）

    研究人員研判 「露西」很可能是從高樹上摔落而死。（路透）

  • 「露西」於1974年在衣索比亞出土，骨架具有類似猿的腦容量和類似於人類的二足直立行走方式。（美聯社）

    「露西」於1974年在衣索比亞出土，骨架具有類似猿的腦容量和類似於人類的二足直立行走方式。（美聯社）

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