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處決1900人遭批反人權 杜特蒂：罪犯不是人

菲律賓總統杜特蒂。（美聯社）

2016-08-29  15:48

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）主張以鐵腕對付犯罪者，自5月就任以來已處死超過1900名罪犯，雖然獲得國內外不少人支持，但也有人質疑這根本觸犯了國際法上的「違反人道罪」（Crime against humanity）。對此，杜特蒂26日竟然表示，「他們算人嗎？」

根據《法新社》報導，杜特蒂本週五巡視一處軍營，在致詞時表示，「有人說我違反人道罪？我想先坦白的問：他們是人嗎？你對人的定義是什麼？」「人權？如果你有大腦的話，你就會在正確的脈絡下使用這個概念。」他還補充強調，「打仗不可能不殺人。」

為呼應杜特蒂政策，菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）26日公開主張，毒品受害者可以私自殺死毒販，杜特蒂聽了還打趣的表示，「怎麼比我還猛！」不過聯合國官員卡拉瑪德（Agnes Callamard）本月稍早曾強調，「煽動暴力與殺戮，是違反國際法的罪行。」

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