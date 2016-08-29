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建議奧運刪除女子舉重 中國官媒理由令人傻眼...

女子舉重禁藥問題嚴重，中官媒建議應從奧運項目中取消。圖為08京奧中國金牌得主陳燮霞（左）、曹磊（中）、劉春紅（右）。（圖片擷取自網路）

2016-08-29  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕國際舉重協會（IWF）在日前公布最新一波08京奧女子舉重藥檢結果，共有15名選手呈陽性反應，其中有3名中國金牌選手身陷其中，排名將會被取消。針對此現象，中國官媒《環球時報》一篇專文指出，女子舉重應從奧運項目中刪除。

中國女子舉重選手陳燮霞（女子48公斤級）、劉春紅（女子69公斤級）、曹磊（女子75公斤級）被驗出使用禁藥，金牌將被取消。《環球時報》一篇專欄寫到，舉重需要強大的爆發力，但女性並不具備此一優勢，選手在難擋獎牌誘惑的情況下才會不惜冒險吃藥。

內容中寫到，舉重運動危險性較其它運動來得高，女性並不適合，一有疏忽就會造成身體上的嚴重傷害，對未來可能成為母親的女運動員來說，其影響會比男性運動員更大。

文中表示，按照人類的審美觀，女性理想身材應該是柔美苗條。但女性舉重選手從小就得把身體練得粗壯，失去女性應當有的柔性美。最後還建議不要在這個時間點向奧會提議取消女子舉重，否則會被外界誤解為中國在賭氣。

雖然有不少中國網友贊同，但也有人提出質疑，認為文中顯露出性別歧視的觀念，「這麼喜歡給女性貼標籤？有的人就喜歡舉動，怎麼，不讓？」、「按照作者的觀點，為保持女子苗條柔美身材，很多奧運女子項目都應該刪除。」

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