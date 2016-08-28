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中國高層醞釀風暴 大老傳話習近平：反腐太過了

中國前總理李鵬。（圖擷取自網路）

2016-08-28  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國實行共產黨一黨專政，貪汙腐敗情形嚴重，迫使領導人習近平不得不推動反腐，造成政治局前常委周永康「落馬」，給黨內的震撼非同小可。消息人士透露，中國前總理李鵬已經透過習近平女兒習明澤傳話，警告反腐已經「太過了」。

根據海外中文媒體《博聞社》報導，中南海消息人士透露，現年24歲的習明澤自從哈佛大學畢業後，就返回國內留在父母身邊，充當「形象顧問」及「聯絡官」，幫助父親與黨內大老溝通。

去年底，習明澤登門拜見高齡88歲的李鵬爺爺，李鵬針對反腐政策，以長者的口吻表示，「你爸爸想法大家都能理解，但是太過了。」習明澤回去後立刻將意見傳達給父親，讓習近平、李鵬從此不對盤。

消息人士進一步指出，李鵬的兒女就常被人舉報，包括有「中國電力女王」之稱的女兒李小琳，之前從中國電力國際董事長調任大唐電力副總經理，傳聞就是因為涉嫌貪瀆，但習近平礙於她父親的面子，「放她一馬」；另外，李鵬的小兒子李小勇，當年因「新國大」集資詐騙案外逃新加坡，受害者至今仍在要求當局追究責任。

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