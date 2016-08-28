女兒在車內幽會 美國老爸開推土機砸爛Audi A4
2016-08-28 10:51
美國一位父親因為女兒與男友在車上幽會，居然開推土機將該車砸毀。（圖擷取自Kaylor Card臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州楊哈里斯男子凱勒卡德（Kaylor Card），日前在臉書上傳一段影片，影片內容是他的父親開著一台推土機，在砸毀一輛價值1萬英鎊（約台幣41萬元）的奧迪A4汽車，而這位老爸這麼做的原因，竟然只是為了懲罰女兒在這台車上與男友幽會。
根據英國《電訊報》（The Telegragh）報導，凱勒25日上傳他的奧迪汽車被爸爸邁克（Mike Card）摧毀的影片，文字部分註記，「沒錯！一個父親要證明他的觀點，就是這樣幹！」同時標記他的姊妹艾希琳（Ashlyn Card）。
由於這位老爸的行為太過誇張，影片吸引了17萬次觀看、1000多次分享。凱勒在留言向網友說明，「這是我的車，但我的姊妹拿去開的時候，有一個不該出現的人跑進車裡！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 詭異畫面！日本事故車「裂成兩半」原因是...
- 上海驚現百名水手服少女 通通被城管帶走
- 龍貓巴士現身？ 他為喵星人拍照 卻出現神奇生物
- 被女友頸部種草莓 男子中風死亡
- 經濟崩盤、謀殺案暴增... 委國「紙棺材」興起
網友回應
熱門新聞
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- 數位有線嘉年華 市長選味濃
- （影音）蔡健雅憶昔日低潮 Jolin正能量陪療癒
- 3分砲斷犀後路 林智勝28轟獨走
- 對流雲系發展旺盛 10縣市發大雨特報
- 百人畫桃園 首場景福宮開跑
- 陽岱鋼、吳念庭同場續較勁 今日重要賽事預告
- 《台北愛情捷運》駛向20國 6影片展台灣都會風情
- MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 虎頭蜂螫 雲龍瀑布1遊客一度昏迷
- 水蓮山莊炸彈客 下手凶殘 險槍殺警員
- 〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了
- 綠能發電 太陽能、風力仍為主力
- 台灣缺紫色 謝里法妙答小說取名
- 配合長照政策 李翔宙：設10處養生村或銀髮宅
- 送竹子存錢筒 國小校長教新生儲蓄
- 媽寶勒警 還叫媽找記者議員
- NBA》心願已了 威廉斯考慮掛球鞋
- 出國停車堵門5天 店家氣踹車反挨告
- 五月天鳥巢 連唱3天
- 大學招考 家長：高中畢業再展開
- 蒂芬妮誤用日國旗挨轟 喊丟臉二度道歉
- 鵝不貴了 產地每斤跌至70多元
- 女子掉落鐵軌 被火車輾斃
- 搭車痛到難受 正妹主播也曾想坐博愛座
- 力爭上游 單親姊弟獲家扶助學
- 亞俱男排賽》節奏被抓到 台灣吞首敗
- 莊佳容紐黑文決賽失利 連2年屈居女雙亞軍
- 張學友奔台看哈林新婚妻-攻蛋搶贏周董 神回還沒聯絡
- 快樂家族海釣 女友被通緝變調
- 水上祖孫和樂 龍德村孝親獲獎多
- 集集線、日靜岡天濱線 締結姊妹鐵路
- 油價再漲 中油宣布汽柴油明各漲0.1元
- 礁溪鄉溫泉飯店 一男子墜樓身亡
- 雪隧多處裂縫 高公局明年總體檢
- 10年房價3級跳 「文林苑」 住戶終於要搬回家了！
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女兒在車內幽會 美國老爸開推土機砸爛Audi A4
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分