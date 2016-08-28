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女兒在車內幽會 美國老爸開推土機砸爛Audi A4

美國一位父親因為女兒與男友在車上幽會，居然開推土機將該車砸毀。（圖擷取自Kaylor Card臉書）

2016-08-28  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州楊哈里斯男子凱勒卡德（Kaylor Card），日前在臉書上傳一段影片，影片內容是他的父親開著一台推土機，在砸毀一輛價值1萬英鎊（約台幣41萬元）的奧迪A4汽車，而這位老爸這麼做的原因，竟然只是為了懲罰女兒在這台車上與男友幽會。

根據英國《電訊報》（The Telegragh）報導，凱勒25日上傳他的奧迪汽車被爸爸邁克（Mike Card）摧毀的影片，文字部分註記，「沒錯！一個父親要證明他的觀點，就是這樣幹！」同時標記他的姊妹艾希琳（Ashlyn Card）。

由於這位老爸的行為太過誇張，影片吸引了17萬次觀看、1000多次分享。凱勒在留言向網友說明，「這是我的車，但我的姊妹拿去開的時候，有一個不該出現的人跑進車裡！」

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