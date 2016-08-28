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芝加哥警察6年開2600槍 中槍者8成是非裔男

芝加哥警察過去6年來的開槍紀錄顯示，自2010年至2015年，共發生435起警員開槍事件，造成92人死亡與170人受傷。（圖截自芝加哥論壇報）

2016-08-28  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年來不斷發生警察向無辜民眾開槍的事件，引發國內強烈反彈聲浪。有外媒報導指出，芝加哥警察部門過去6年來的員警開槍紀錄顯示，自2010年至2015年，共發生435起警員開槍事件，造成92人死亡與170人受傷，其中卻有高達80％的中槍者是非裔男性。

據《芝加哥論壇報》報導，芝加哥警察部門過去6年的員警開槍記錄顯示，從2010年至2015年之間，共發生435起警員開槍事件，共計發射2623發子彈，造成92人死亡與170人受傷。換算下來平均每5天就有1名警察開槍，且中槍者絕大多數是非裔男性，每5個中槍的人就有約4人是非裔男性，比例高達80％，而拉丁美裔比例達14％，白人僅有14人中槍，比例不到6％。

報導也提到，開槍的員警並非大家刻板印象所想都是白人，其實約有一半是非裔或拉丁裔員警，統計也顯示，服勤5至10年的員警開槍頻率最高，其次是10至15年的員警，再者是1至5年。另外，開槍的芝加哥警察人數已慢慢遞減，從2011年超過100人中槍，降至去年只有44人。

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  • 中槍者絕大多數是非裔男性，每5個中槍的人就有約4人是非裔男性，比例高達80%，而拉丁美裔比例達14%，白人僅有14人中槍，比例不到6%。（圖截自芝加哥論壇報）

    中槍者絕大多數是非裔男性，每5個中槍的人就有約4人是非裔男性，比例高達80%，而拉丁美裔比例達14%，白人僅有14人中槍，比例不到6%。（圖截自芝加哥論壇報）

  • 統計也顯示，服勤5至10年的員警開槍頻率最高，其次是10至15年的員警，再者是1至5年。（圖截自芝加哥論壇報）

    統計也顯示，服勤5至10年的員警開槍頻率最高，其次是10至15年的員警，再者是1至5年。（圖截自芝加哥論壇報）

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