「Follow me to」超進化 18禁版本讓人大飽眼福
俄國攝影師Chernyavsky Kirill仿效「Follow Me To」的拍攝手法，拍了許多「18禁」版本的作品。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
〔即時新聞／綜合報導〕2年前的「Follow Me To」系列情侶牽手照意外在網路上爆紅，許多情侶都紛紛效仿這樣的拍照方式，俄國一名攝影師「Chernyavsky Kirill」找來許多辣模拍攝一系列的18禁牽手照，讓人看的是臉紅心跳。
俄國攝影師Chernyavsky Kirill將個人作品放在自己的Instgram上，其中不少照片仿效「Follow Me To」的拍攝角度，但照片中少了幾分情侶間香甜的戀愛氛圍，反而多了幾分火辣感。
Chernyavsky Kirill的情侶牽手照中，一開始僅是在水中穿著比基尼拍攝，到後來「上空」、「全裸」接連出現，還出現隱藏的「牽腳版」照片。
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他找了很多辣模幫他拍攝一系列照片。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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照片尺度也一張比一張更開放。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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還有一次牽2個的版本。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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隱藏的「牽腳」版。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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不想用手牽，用水槍也可以。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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真正的火爆感。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）
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