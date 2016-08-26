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「Follow me to」超進化 18禁版本讓人大飽眼福

俄國攝影師Chernyavsky Kirill仿效「Follow Me To」的拍攝手法，拍了許多「18禁」版本的作品。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

2016-08-26  22:04

〔即時新聞／綜合報導〕2年前的「Follow Me To」系列情侶牽手照意外在網路上爆紅，許多情侶都紛紛效仿這樣的拍照方式，俄國一名攝影師「Chernyavsky Kirill」找來許多辣模拍攝一系列的18禁牽手照，讓人看的是臉紅心跳。

俄國攝影師Chernyavsky Kirill將個人作品放在自己的Instgram上，其中不少照片仿效「Follow Me To」的拍攝角度，但照片中少了幾分情侶間香甜的戀愛氛圍，反而多了幾分火辣感。

Chernyavsky Kirill的情侶牽手照中，一開始僅是在水中穿著比基尼拍攝，到後來「上空」、「全裸」接連出現，還出現隱藏的「牽腳版」照片。

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  • 他找了很多辣模幫他拍攝一系列照片。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    他找了很多辣模幫他拍攝一系列照片。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • 照片尺度也一張比一張更開放。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    照片尺度也一張比一張更開放。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • 還有一次牽2個的版本。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    還有一次牽2個的版本。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • 隱藏的「牽腳」版。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    隱藏的「牽腳」版。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • 不想用手牽，用水槍也可以。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    不想用手牽，用水槍也可以。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • （圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    （圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • 真正的火爆感。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    真正的火爆感。（圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • （圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    （圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

  • （圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

    （圖擷取自Chernyavsky Kirill的Instgram）

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