阿根廷轉型正義 28名獨裁官員終身監禁
2016-08-26 21:30
〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷聯邦法院昨（25）日宣判包括前將軍梅南德茲（Luciano Benjamín Menéndez）在內共28人終身監禁，因為他們在阿根廷軍事獨裁時期犯下謀殺、綁架、刑求等罪行。
綜合外媒報導，高齡89歲的梅南德茲被控涉及52項謀殺罪、260起綁架案、656件刑求，以及82名拘押者失蹤事件，與其他27名被告遭判處終身監禁。
梅南德茲受審時毫無悔意，堅稱當年在拘留中心中沒有壓迫，「這些自稱受害者的人都是罪犯。」在這之前梅南德茲已被判處11個終身監禁，目前正在服刑。
阿根廷在1976到1983年間，軍方領導的獨裁政府逮捕、殺害超過9000人；阿根廷最高法庭在2005年廢除權威特赦令，開始起訴軍事獨裁時期的官員。
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