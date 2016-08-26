服務犬「萊西」伴隨左右 罕病少女翻轉人生

2016-08-26 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名少女艾琳（Erin）罹患了罕見疾病，典型「埃勒斯-當洛二氏症候群（Classical Ehlers Danlos Syndrome，縮寫為EDS）」。這個罕見疾病會讓病人皮膚異常光滑，但也會讓皮膚具備超高延展性，因此有橡皮人症候群之稱。

雖然艾琳因為生病導致身體脆弱必須長期以輪椅代步，不過她最好的夥伴服務犬萊西（Lacey）常伴隨左右，幫助她撿拾地板物品、帶她去逛街、一起上學，還出席了艾琳高中的畢業舞會，她在臉書發言說很感謝能在Canine Helpers（Australia）非營利組織中遇到萊西。

愛琳於臉書帳號寫道：「身為一個十幾歲的青年不能夠獨立自主，還必須靠拐杖跟輪椅代步，但幸運的是我有萊西，她豐富了我的生命，翻轉了我的人生。」