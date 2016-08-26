| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

服務犬「萊西」伴隨左右 罕病少女翻轉人生

2016-08-26  23:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名少女艾琳（Erin）罹患了罕見疾病，典型「埃勒斯-當洛二氏症候群（Classical Ehlers Danlos Syndrome，縮寫為EDS）」。這個罕見疾病會讓病人皮膚異常光滑，但也會讓皮膚具備超高延展性，因此有橡皮人症候群之稱。

雖然艾琳因為生病導致身體脆弱必須長期以輪椅代步，不過她最好的夥伴服務犬萊西（Lacey）常伴隨左右，幫助她撿拾地板物品、帶她去逛街、一起上學，還出席了艾琳高中的畢業舞會，她在臉書發言說很感謝能在Canine Helpers（Australia）非營利組織中遇到萊西。

愛琳於臉書帳號寫道：「身為一個十幾歲的青年不能夠獨立自主，還必須靠拐杖跟輪椅代步，但幸運的是我有萊西，她豐富了我的生命，翻轉了我的人生。」

廣告
  • 服務犬萊西常伴隨在艾琳身旁，協助她生活的大小事。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

    服務犬萊西常伴隨在艾琳身旁，協助她生活的大小事。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

  • 艾琳與萊西常常一起出門逛街。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

    艾琳與萊西常常一起出門逛街。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

  • 艾琳在臉書笑說，萊西在咬玩具這方面非常有天分。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

    艾琳在臉書笑說，萊西在咬玩具這方面非常有天分。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

  • 艾琳感謝萊西的出現，豐富了她的人生。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

    艾琳感謝萊西的出現，豐富了她的人生。（圖擷自艾琳臉書帳號「Life with Lacey」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： EDS 服務犬 橡皮人症候群 澳洲 生病
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：服務犬「萊西」伴隨左右 罕病少女翻轉人生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.