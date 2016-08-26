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南韓樂天副會長涉貪上吊自殺 遺書達4頁集團內部震驚

南韓樂天集團副會長李仁源（右）驚傳自殺，集團內部震驚。圖左為會長辛東彬（韓聯社）

2016-08-26  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓知名企業樂天集團（Lotte Group）副會長李仁源（Lee In-won）因涉嫌行賄、挪用公款、逃稅等罪，遭檢方傳喚調查，卻在調查前被發現在京畿道楊平江邊上吊自殺，集團內部震驚不已。

據《南韓聯合通訊社》報導，今天上午7時居民在京畿道楊平江邊散步時，在樹下發現一具屍體報警，死者用領帶和絲巾上吊自殺，警方到場後發現，該名死者正是現年69歲的南韓樂天集團副主席李仁源，在現場附近找到李仁源駕駛車輛，並發現長達4頁的遺書。

遺書中死者否認樂天集團有涉貪問題，並表達了對樂天和集團會長辛東彬的忠誠，強調樂天不存在搞秘密資金的小金庫問題。

李仁源家屬指出，死者在前一晚9時至10時離開首爾寓所，當時聲稱要外出工作，之後一直未歸。

據了解，李仁源為「特定經濟犯罪加重處罰法」上「瀆職」和「貪污」罪的嫌疑人，原計劃在今天上午9時30分接受首爾中央地方檢察廳樂天專案組的調查，想不到，在檢方調查進入倒計時階段，李仁源竟然選擇自殺，樂天集團內部震驚不已。

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  • 南韓警方在李仁源上吊自殺附近找到駕駛車輛及長達4頁的遺書。（路透）

    南韓警方在李仁源上吊自殺附近找到駕駛車輛及長達4頁的遺書。（路透）

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