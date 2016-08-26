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山東學生屢遭電話詐騙 有2人傷心猝死

2016-08-26  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕隨著暑假即將結束，中國詐騙集團瞄準了學生的學費下手，光是在山東臨沂市，就發生多起大學生被騙光上學費用的案件，其中有2人甚至年紀輕輕就心臟驟停而猝死。

據《新華社》報導，最初第一起是在8月19日，18歲的少女徐玉玉正要成為南京郵電大學英語系的新鮮人，結果被一通電話騙走9900人民幣（約新台幣4萬7000元）的學費，家境貧苦的她立刻和父親一起去報警，在回家時徐玉玉卻因為心臟停止而過世。

另外據《京華時報》報導，山東理工大學大二學生宋振寧，接到詐騙集團打來的電話後，卻相信自己的銀行卡片被盜刷，對方指示他操作金融卡時，要求他輸入出生年份1996，但他操作的ATM不能輸入零錢數目，最後宋振寧按下2000，卻也把2000人民幣（約新台幣9500元）轉帳給詐騙集團。

宋振寧發現自己被騙後相當傷心，雖然家人百般安慰，最後這位年輕學子還是於23日早晨，猝死於沙發上。

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  • 中國山東2名大學生被詐騙集團騙走學費，傷心到心臟驟停猝死。圖為過去詐騙集團用來詐欺中國人的電話機。（資料照，記者廖耀東攝）

    中國山東2名大學生被詐騙集團騙走學費，傷心到心臟驟停猝死。圖為過去詐騙集團用來詐欺中國人的電話機。（資料照，記者廖耀東攝）

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