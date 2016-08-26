他尊重自己的職業！ 美國水管工人這張照片爆紅

柯克斯為了修水管，將上半身浸入泥水之中。（圖片擷取自推特）

2016-08-26 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕對於自己職業的尊重，往往能感動他人。美國一名水管工人為了修水管，上半身完全探入泥水之中，照片引發廣大網友迴響。

《abc news10》報導，美國德州胡德郡（Hood County）一戶民宅因前院水管破裂，請政府相關部門派人修理，23歲的水管工人柯克斯（Jimmie Cox）為了處理水管破裂問題，直接將頭探入深度1公尺半的泥水坑，上半身幾乎淹沒。民宅主人亞當斯（Andrea Adams）看到這個畫面大受感動，便拍下照片。

報導指出，這張照片在美國網友之間瘋傳，柯克斯本人對此感到驚訝，他說：「在我們這一行，大家很常這樣做。」有牛仔褲公司看到這張照片，表示要送柯克斯一件全新牛仔褲，表達對他的敬意。