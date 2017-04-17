〈異同OPEN講〉透過「同婚」 省思婚姻亂象

2017-04-17

文／蔣明白

在「同志婚姻法」的議題中，其實涵蓋了同志、婚姻、立法這3個不同的主體，遺憾的是，多數人都把焦點放在了「同志身分」和「應否立法」的論戰中，細想，如何讓婚姻（家庭）能夠和諧、幸福、長久，不才是大家應該更為關心的重點嗎？

我的感慨其實是源自最近頻頻出現的社會新聞，包括：「快取寶負責人跑路，生父斥不孝」、「人倫悲劇！男持刀砍妻女後自刎」、「感情疏離，逆子撞死父裝沒事」、「藝人告名醫夫外遇，結果敗訴」、「母子裡應外合，告倒花心夫」。

而最讓我感嘆的是，被斥為不孝的落跑孫姓商人，竟是他老爸外遇所生，所以後來隨母親嫁人，才分別有了生父和養父；至於控告名醫外遇的妻子，其實當年也曾是小三身分，只是如今扶正後，又怒告丈夫另結新歡有了小四。

其實，劈腿或外遇生子都已經不算是新聞了，因為現在連虐死子女、逆子弒親、莽夫離婚後殺進前妻娘家的事件都時有所聞；所以每當反同團體暢言「家庭倫理」、「道德規範」的大道理時，同志就會反嗆說：為什麼不立法規定，孩子未成年前父母不得離婚、離婚5年內不能再婚、外遇生子應該處以刑罰……

根據最新的統計，在過去10年間，台灣未婚男女新增76萬人，「顯示國內遲婚狀況越來越明顯」；另一方面，單親家庭不但暴增5成，而且主要成因也由配偶死亡或失蹤，轉變成未婚或離婚，換句話說，「由家長自主選擇所形成的單親家庭，已經多達59.6%」。

因此，我們是不是應該藉著「同婚」議題，轉而認真看待由婚姻亂象所衍生的社會問題呢？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）