〈美味教室〉找個好天氣 野餐去

2017-04-12

文／凌美雪 攝影／記者胡舜翔 食譜示範／極光

每逢春陽送暖，心裡總會想著去踏青郊遊吧！那麼，順便去野餐如何？於是，跟大部分人一樣，在公園綠地上，曬太陽、溜小孩，鋪了野餐墊，擺上三明治或海苔捲，然後，偷偷掃巡周遭別人家的野餐墊上擺了什麼好料，卻很少看到什麼陽光下的好興味。究竟如何準備方便又吸睛的野餐盒呢？試試和風便當菜吧！

和風便當菜因為少油、乾爽且方便一口食，既是非常健康的飲食概念，和風冷便當則是可避免熱悶變味的免蒸便當，也非常適合野餐。多年來親自為女兒準備過兩千多個便當的極光媽說，其實只要掌握一些原則跟訣竅，帶著漂亮又美味的便當去野餐，可一點都不難。

野餐要帶的飯糰，極光媽建議，如果平常習慣米水1：1煮飯，野餐飯糰可改以1：0.9煮飯；肉類主菜可選擇冷了不會油膩且口感更香Q的烤雞翅，調好醬汁放入烤箱後，同時間可捏好飯糰，再善用冰箱常備食材，如以高麗菜製作菠菜捲、青蔥彩椒煎蛋捲等，再依乾濕度分開放入餐盒，很容易就完成了。甜點就準備好吃又方便的杯子蛋糕，可前一天先烤好，嫌麻煩買現成的也行。

春夏季節很適合冷便當，極光媽說，準備野餐冷便當的基本原則，首先就是盡量不要用油，尤其是動物油，肉品類也盡量避免五花肉；所有食材在清洗完成後，都要仔細擦拭乾淨，不要留下多餘水分。為野餐方便性，每種食物盡量做成一口大小，不僅方便取用，也可避免切割或拆分時造成髒亂。在保鮮方面，蔥薑蒜及香草類調味有防腐效果，可適量加入，白飯加調味料也可保鮮；適時使用保冷劑或使用保冰罐，則可延長食物或飲料的新鮮度。

和風便當菜因為方便易調理，所以很適合野餐便當入門，也是不分老少都最容易接受的家庭式口味；如果是年輕人的野餐，不妨試試墨西哥風，因為墨西哥食物有很多手拿菜（不是拿手菜也沒關係），莎莎醬既可沾玉米脆餅，沾肉夾薄餅也無不可，熱鬧又夠味；此外，只要準備起司、長棍、風乾熟肉、醋醃蔬菜及各式抹醬，帶著野餐盒就可出發的法式風野餐，最適合愛浪漫擺風雅的人。

大家是不是也蠢蠢欲動想到郊外沐春陽了呢？

〈色相很重要〉擺得美 拿出來就贏了

餐點好吃，怎麼擺飾也是一大重點。

濱江花市或大型進口食品超市，可以買到能直接食用的花朵，紅藍黃紫色香各異，最適合春夏映襯落英繽紛的時景。

許多百貨公司也可買到鹽漬櫻花，無論是切末為菜入色或全花妝點春天的氣氛都很適合。季節性蔬果，如草莓、柳丁、橘子……等，既可入菜也可適時填補餐盒空隙，依個人美感搭配出更具色香味的組合。

和風冷便當也很適合放置在帶著淡淡木頭香氣的木盒裡，更有貼近大地的味道；另外，市售保冷劑有各式各樣可愛動物或卡通人物造型可選擇，也是增添野餐趣味的風格小物。另有一種比保冷劑更環保的保鮮法，就是前一天先調好色彩繽紛的果汁飲料，裝瓶冷凍一晚，不僅在野餐時慢慢融化冰涼適度，更是最佳保冷劑。

〈達人小檔案〉極光

是女兒，也是媽媽，是鼓勵自炊的廚娘，也是熱愛自然的芳療師。

廚娘的掛念不僅體現在營養上，她的巧思流露在配色，她的溫暖表現在現做的早晨便當，一打開方盒子，屬於媽媽的愛，一滴不露地收藏在盒子裡，也完全收錄在最新著作《自炊食代》。

春遊飯糰

材料：

櫻花飯糰（3個份）：白飯180克、鹽醃櫻花少許、鹽少許

甜菜花飯糰（3個份）：白飯180克、甜菜花一株、炒香白芝麻適量、鹽少許

做法：

1.醃櫻花泡冷開水漂洗，去除鹹味。請多漂洗幾次。撈起櫻花，瀝乾，留3朵完整的起來，其餘切碎拌入飯中。

2.甜菜花洗淨，用滾開鹽水汆燙，撈起，擠乾水分，切碎拌入飯中，加入芝麻。

3.將飯各分成3份，手掌抹點水，一手中指沾鹽，在兩手間抹開。

4.左手掌屈曲，將一個量的飯放在左手掌心中，右手掌也屈曲，兩手如拍空掌般，將飯糰捏成想要的形狀。

5.將櫻花展開，一一貼在飯糰的表面。剪幾朵未燙過的甜菜花，貼在飯糰的表面裝飾。

彩蔬玉子燒

材料：蛋3個、紅椒適量切丁、蔥花切碎或燙熟的菠菜少許

調味料：酒1大匙、糖 1/2小匙、鹽1/2小匙

做法：

1.將所有材料放入料理盆中，用筷子打散，可保留一點蛋白不全部打散，讓蛋捲黃中帶點白色，更生動漂亮。

2.煎蛋鍋抹上薄薄的一層油，用中弱火燒熱，倒入1/3的混和蛋液。

3.為讓蛋液均勻鋪陳，可上下左右傾斜，讓蛋液流動。

4.蛋皮受熱起泡，用筷子輕輕戳破。待蛋皮凝結，從鍋子一邊用筷子捲蛋，捲到另一邊。

5.露出的鍋面，再抹上油，再倒入剩下的1/2蛋液。注意，要把已煎好的蛋捲用筷子稍抬起，讓蛋液均勻分布在其下方。

6.如此重複3、4、5的步驟，把蛋液煎完。

7.再切成適口大小，即可食用。

柚香烤雞翅

材料：雞翅中節 8～10隻

調味料：柚子胡椒1/2大匙（如果沒有可不加）、柚子果醬（可用柚子茶代替）2大匙、黑胡椒少許、醬油 3大匙、薑泥 2小匙、酒 1大匙

做法：

1.雞翅中節翅先用叉子戳刺，再在表面劃兩刀。

2.混和所有調味料，抓醃雞翅，置冰箱冷藏醃漬4小時或至隔夜。

3.烤前15分鐘，將雞翅移至室溫回溫。烤箱預熱200度。

4.雞翅放進烤箱烘烤共15分鐘，中間翻面，並刷上剩餘的醃汁幫助上色及增加光澤。

高麗菠菜蝦捲

材料：高麗菜葉2片、菠菜1把、大白蝦2尾

調味料：鹽少許、麻油少許、高湯醬油2大匙

做法：

1.高麗菜中間粗梗削薄，滾水下鹽，整片葉子川燙，10秒即可撈起。拭乾待涼備用。

2.菠菜洗淨，整株用燙過高麗菜的水川燙，馬上浸泡冷水，擠乾水分，用高湯醬油和麻油調味浸泡20分鐘後，擠乾水分。

3.蝦去泥腸，燙熟，剝殼備用。

4.取竹簾，放一片高麗菜葉，葉背貼竹簾，葉柄朝下。

5.在底部放一束調味菠菜、一尾蝦子，從下如捲壽司般捲起，壓緊實。

6.做好的菜捲，切成4公分長，直立擺盤。

為了鼓勵大家能夠多多在家「自炊」，極光媽特別提供了小禮物要贈送給讀者，想知道是什麼嗎？請上臉書搜尋〈自由家庭親子版〉，我們會把辦法公布在上面。