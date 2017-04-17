〈生活停看聽〉投資自己 掌握健康
2017-04-17
文／李子
半年來，4位大學同窗相約爬山，雖然不能次次全員到齊，但我們堅持不中斷，因為投資健康，事不宜遲。
我和阿玉在學生時代都懼上體育課，她曾因跑步暈倒，我是被壘球K到昏過去，都有被同學抬到健康中心，聞阿摩尼亞水甦醒的經驗。現在的阿玉，爬山來回3小時，臉不紅氣不喘，因為退休後每天走路運動，練就了她的好體力。阿玉說：「我們把自己的健康照顧好，才能優雅的老，不成為孩子的負擔。」
記得以前每回要帶爸媽出國旅遊，爸爸一定在一個月前開始吃維他命補充體力，到小學校園走數十圈操場，他希望用最好的體能去遊山玩水，不想因身體因素而敗了遊興，增加我們的負擔，這對自己負責的心意讓我好感動。旅途中爸爸果真每日精神抖擻，遊興甚佳，不需我們掛心。
很久以前對座有一位代課老師，每天聽她抱怨代課的委屈辛酸，羨慕正式教師的福利，卻不見她積極準備教甄；抱怨每天搭公車耗時費力，寧可苦惱也不願意去學車考機車駕照。不願意付出時間心力來投資自己的實力，其實有點不負責任，她讓自己終日困坐愁城，同事也愛莫能助。
許多父母投資昂貴的學費，讓孩子讀私校補習學才藝，當孩子功成名就，自己可能疾病纏身，可能生活無味，與其抱怨孩子不體貼，不能常伴左右，不如也投資自己，享受生活，終身學習，懂得愛自己的快樂母親，才不會叨叨抱怨給孩子壓力。
我們都來當個聰明的女人吧，如果要投資，先投資自己再投資別人，因為這世界上只有自己是可以真實掌握的，不是嗎？
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