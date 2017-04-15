〈看門道評味道〉牛蒡絲 最棒常備菜

2017-04-15

文／梁瓊白

牛蒡的外觀是長長的一條，甩起來帶點彈性很像樹藤，外皮帶點褐色，色澤淺的比較嫩，要是皮色太深，纖維就粗了。

它是日本料理店最常吃到的小菜之一，但除了燒煮時的調味料，本身毫無味道可言。這幾年受到高纖食品的加持，牛蒡的接受度提高許多，比起其他食材，牛蒡的高纖乍看之下以為口感難嚼，其實不難吃，它還有腸道清潔夫之稱，可以幫助大腸蠕動，營養學家說它助消化、抗癌，因此陸續發展出牛蒡茶、牛蒡精，成為近年非常夯的健康食品。

曾經有一次在貓空吃完飯喝茶的時候，因為沒有茶食，店家就提供了一盤炸牛蒡，削成薄片狀的牛蒡外皮裹一層酥粉，炸得酥酥脆脆的，非常好吃，這種炸物剛起鍋時又香又脆，但放涼後的油漬也非常驚人，後來吃到乾燥包裝的牛蒡片雖不油膩，但口感卻有點乾硬，牙口不好的吃不了，除非切片煮湯或切絲炒。

新鮮牛蒡的價格並不貴，一般菜市場兩根才50元，切絲可以切出一大盤，只是用刀切很累人，因為不軟不硬的牛蒡圓滾滾的一長條，得先切片再切絲，萬一切厚了，絲就變條，加上容易滾動，很難切出粗細一致的牛蒡絲。我的方法是用刨的，曾經在菜場買過一組刨刀，包括切絲、切片、削皮各種不同功能，沒想到正好派上用場，非常好用，兩大條牛蒡5分鐘不到就能刨出粗細一致的牛蒡絲。

但由於牛蒡切開後容易氧化，所以要先準備一盆清水，水裡要滴點醋，刨好的牛蒡絲必須立刻泡在醋水裡才不會發黑；炒的時候只需瀝乾水分就可直接入鍋，即使有少許醋味也會揮發掉，調味料只需用少許醬油、糖和味醂，起鍋前再加點炒香的白芝麻就完成了。

兩條牛蒡可以炒出一大盤，好處是冷藏不容易壞，也不會變質，所以只要麻煩一次就可以慢慢吃，非常方便，不管有沒有菜，吃飯的時候餐桌上擺一碟，就可以讓家人不知不覺中攝取高纖，何況那麼好吃，應該都會樂於接受。