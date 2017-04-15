〈看門道評味道〉牛蒡絲 最棒常備菜
文／梁瓊白
牛蒡的外觀是長長的一條，甩起來帶點彈性很像樹藤，外皮帶點褐色，色澤淺的比較嫩，要是皮色太深，纖維就粗了。
它是日本料理店最常吃到的小菜之一，但除了燒煮時的調味料，本身毫無味道可言。這幾年受到高纖食品的加持，牛蒡的接受度提高許多，比起其他食材，牛蒡的高纖乍看之下以為口感難嚼，其實不難吃，它還有腸道清潔夫之稱，可以幫助大腸蠕動，營養學家說它助消化、抗癌，因此陸續發展出牛蒡茶、牛蒡精，成為近年非常夯的健康食品。
曾經有一次在貓空吃完飯喝茶的時候，因為沒有茶食，店家就提供了一盤炸牛蒡，削成薄片狀的牛蒡外皮裹一層酥粉，炸得酥酥脆脆的，非常好吃，這種炸物剛起鍋時又香又脆，但放涼後的油漬也非常驚人，後來吃到乾燥包裝的牛蒡片雖不油膩，但口感卻有點乾硬，牙口不好的吃不了，除非切片煮湯或切絲炒。
新鮮牛蒡的價格並不貴，一般菜市場兩根才50元，切絲可以切出一大盤，只是用刀切很累人，因為不軟不硬的牛蒡圓滾滾的一長條，得先切片再切絲，萬一切厚了，絲就變條，加上容易滾動，很難切出粗細一致的牛蒡絲。我的方法是用刨的，曾經在菜場買過一組刨刀，包括切絲、切片、削皮各種不同功能，沒想到正好派上用場，非常好用，兩大條牛蒡5分鐘不到就能刨出粗細一致的牛蒡絲。
但由於牛蒡切開後容易氧化，所以要先準備一盆清水，水裡要滴點醋，刨好的牛蒡絲必須立刻泡在醋水裡才不會發黑；炒的時候只需瀝乾水分就可直接入鍋，即使有少許醋味也會揮發掉，調味料只需用少許醬油、糖和味醂，起鍋前再加點炒香的白芝麻就完成了。
兩條牛蒡可以炒出一大盤，好處是冷藏不容易壞，也不會變質，所以只要麻煩一次就可以慢慢吃，非常方便，不管有沒有菜，吃飯的時候餐桌上擺一碟，就可以讓家人不知不覺中攝取高纖，何況那麼好吃，應該都會樂於接受。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 美炸彈之母 轟阿富汗IS
- 自由廣場》托育一條龍
- 大學生捲車底 熱血醫護院外助搶救
- 福山肯定太陽花 國家認同運動
- 湧蓮寺註生娘娘文化節 明送金鏟子
- 中醫調節紓壓 讓人逍遙又自在
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
- 美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
- 聯航霸凌醫師「比越戰逃難還可怕」
- 未轉診跑大醫院 今起漲部分負擔
- 周湯豪來回激吻 為"她'去角質
- 司改分組決議 著重試後實務培訓／候補法官要到民間實習
- 柯佳嬿3P艷照外洩 驚見李安兒裸臀
- 我有機農產品銷歐盟 露曙光
- 世大運維安 每天動員3700警力
- 北韓將核試 美媒︰美擬先發制人
- 自由廣場》美國機場的特別光景
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
- 自由廣場》白玫瑰、陽光與量刑
- 花蓮機場公車班次少 旅客怨不便
- 重陽橋交通意外暴增 局處踢皮球
- LV遇見蒙娜麗莎 藝術袋名詞
- 豬哥亮住院音樂好潮 Coldplay犒賞記者
- 股利稅改 2方案稅損均逾百億
- 桃園農博22日迎賓 拚200萬參觀人次
- 國小重建搭臨時教室 名間總動員
- 在野黨要求川普 對中硬起來
- 主播挽袖獻血遭打槍 她驗血過關嗨到尖叫
- 養殖漁業保單 屏東打頭陣
- 閩南語大發現！400年前就有洗門風
- 台東市路邊停車格 16天不收費
- 美動用炸彈之母轟炸 IS否認任何傷亡
- 斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 至少6死10傷
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- Red Velvet登寶島 暖身會台粉
- 彩繪石虎 苑裡稻田將展新貌
- 季後賽西部首輪》馬刺智囊取勝 灰熊防守有洞
標題：〈看門道評味道〉牛蒡絲 最棒常備菜
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email