〈體檢家庭風險〉孩子得罪不起？

2017-04-17

文／第五德嘉

最近以來，台灣親子關係出現了許多讓人難以置信的新聞，有的孩子不能玩網路遊戲，就跟爸媽賭氣鬧自殺，有的是做出在家裡放火的激烈行為，2017年3月中旬，還發生兩起兒子殺父的事件，種種趨勢顯示，似乎「不能得罪孩子的時代」來臨了嗎？爸媽需要過得如此戰戰兢兢嗎？

〈問題的背後〉打擊孩子 種下殺機

新北市的一名重考生，已經考上名校高雄醫學大學，爸媽卻擔心他南下念書，沒有爸媽的「監督」會荒廢學業，而不讓他去報到，這個兒子只好留在家裡準備重考，他心中的怨氣有多大是可想而知。

加上，這家爸媽恨鐵不成鋼，常用激將法挑動孩子情緒，苦悶的孩子偏偏需要玩電動來放鬆心情，結果那天，媽媽晚上一回家就罵他：「不念書，還在打電動！」這個兒子氣急攻心，決定持刀砍殺爸媽，後來因為爸爸先回家而遭到攻擊，幸好急救後並無大礙。

商業管理有個理論叫做「問題背後的問題（QBQ：The Question Behind The Question）」，問題背後通常隱藏了真正的動機，像那個孩子真的只是被阻止玩遊戲而攻擊爸爸嗎？

美國匹茲堡大學心理學家Kimberly Young指出網路上癮的真相是：「人們為了逃避問題，或者釋放一些感覺，諸如無助、罪惡感、焦慮或沮喪。」可以說，其實是失意的孩子產生想逃避的「心魔」，才是躲入網路世界的原因，最後對爸媽產生仇恨溢位（Out of Taunt，OT）而動了手，那只是後遺症的結果，如果沒有分辨清楚，就會倒因為果了。

〈成長的過程〉爸媽缺席 被當工具人

另一個事件更讓人無法想像，一位孫姓商人車禍喪生，經過檢警調查，竟然是長住在上海的兒子，在雙方發生口角後，刻意開車衝撞爸爸。

兄弟姊妹彼此久了不聯絡，就是遠親，親子間也不例外，孫姓商人在兒子成長過程中缺席，又不斷責罵孩子，偏偏雙方親情之絆不深，兒子也在氣急攻心後，下手毫不留情。

在網路分心時代，孩子有社群網路可以依附、有電玩組隊可以結伴、有網路直播主可以聊天，真的不需要跟爸媽很熟。而爸媽如果對孩子不聞不問，只出錢養家，遇到過分的孩子，往往把爸媽當做工具人罷了！

〈面對新世代〉懂調和 少衝突

面對新世代，爸媽一定要懂得調和親子間的情緒，才能減少衝突：

1.謀定而後動：

爸媽就算跟孩子不能做朋友，至少不要破壞關係，與其急著責罵，還不如延遲怒氣，慢一秒想想，是否可以換句話說呢？

批評孩子比批評自己容易，有很多高官權貴常會震怒，但那只是他們地位高，其他人未必服氣；同樣道理，爸媽有沒有可能是自己犯錯，卻大聲苛責孩子而導致誤會呢？

2.嘲諷戰不可取：

孩子生命中有很多重大決策要面對，親子雙方若要討論，對孩子可以輕鬆引導，不要用令人窒息的言語攻擊，因為，當人的自尊被貶抑時，是會為面子而拼命，所以爸媽不要像電玩裡的嘲諷戰（Taunt War），去挑撥孩子的情緒，那真的會破壞孩子的自尊心，而讓他們惱羞成怒。

放過自己與放過別人，永遠是大學問，每個人日子過得都不容易，與其讓孩子因為不快樂而產生人格霧霾，個性和氣場都被黑暗籠罩，親子間的辛勞只換來彼此的心牢，還不如選擇作家周弘所說的：「賞識你的孩子！」孩子有不同的氣質與天賦，就放手讓他們飛翔！爸媽只要當過程中的陪伴者，指引孩子的同時，也要一起成長喔！

（作者為風險管理師）