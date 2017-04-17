〈50 Plus〉年金改革 你期待嗎？

2017-04-17

文／呂政達

這是一則選擇題：請問你對年金改革的體驗和期待是什麼：1.我期待一個大家都有錢拿，雖然錢不多的改革。2.反正以後還是會破產，現在的退休者先拿到錢再說。3.公平正義是年金改革的基調。4.年金改革將造成老年人不安定，年輕人不安心。

在一連串的年金改革聲浪中，你對年金的期望值為何？不對，我應該這樣問，如果你一輩子辛勤工作，只有一份薪水，沒有富爸爸給你遺產、不做股票、沒中過樂透，你將如何想像你的退休生活？

年金改革感覺如此的近，又如此的遙遠。你工作一輩子後的報酬和代價，也許就只值那麼一點錢，許多退休者就感歎說，當初他們抱著對退休生活的期待來規劃他們的生命進程，沒想到人生已過了大半後，卻又有這麼多聲音批評他們領得太多。那是你的錢，卻好像總是要由別人來決定。

如果你還不到退休的年紀，開始計算照新的公式你可以領多少錢，想要一次領還是按月給付，對你較划算呢？ 我聽到兩種聲音，25歲的年輕上班族說，當他們到了退休年齡時，還不保證領得到錢，「為什麼我的未來要由上一代來決定？」另一種聲音出自已經退休的這個族群，「為什麼我的現在要由一種關於未來的焦慮感所否定呢？」

多年前我在一家出版社短暫工作，書展時，每次老闆都會請一名已經退休的老員工來幫忙，因為，這個老闆說，他的經驗是年輕員工無法比擬的。我們依照這名滿頭白髮的前輩的指示開始工作，在前往書展的車上，老闆突然很感歎地跟我說：「他做了30年只領到一百多萬，所以我現在還是偶爾給他一些差事，賺點外快。」

就如這名老闆的言外之意，退休後的所得，往往跟自己這一輩子的價值畫上等號，退休不是人生的結束，還有好多的計畫要執行，好多年輕時沒有接續的夢想等待實踐，還要操心兒女的問題，還要照顧別人同時也照顧自己。年輕時省吃儉用，為別人活著，就等待退休後有錢和有閒，為自己而活。

所以，退休族期待的應該不是年金「樓地板」或經濟安全，不僅是不想變成又窮又孤獨的「下流老人」，周全的老年生活是在垂暮時還有補足年輕夢想的機會。我們，應該一起來做退休後的夢。

在年金改革浪潮中，你的未來還是夢嗎？我想起沙林傑的《麥田捕手》，最動人的一段話是，那個哥哥荷頓想做一名當孩子掉到懸崖時抓住孩子的捕手，關於未來的老年生活，我們繼續期待這個角色。