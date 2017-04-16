〈婚姻應援團〉還老公一個專屬空間
2017-04-16
文／棉籽
搬進新家時，狹小的空間讓我大吃一驚，擁有許多物品的我只好將東西收納到不同的櫃子裡，連原本說好專屬於老公的位置，都被我拿來放置自己的物品，自以為賢慧的我，順手連老公的物品也一起整理，雖然老公因此常找不到他的物品，但是也沒聽他有何抱怨。
直到某天下班後，老公臉色沉重地坐在沙發上生悶氣，沉聲地問我：「老婆，我新買了一組耳機，請問我可以放哪裡？」我輕快地回應他：「放你的櫃子啊！」「妳確定那還是我的櫃子嗎？裡面都是妳的娃娃和吊飾，哪裡還有我的空間？」「那放房間的床頭櫃啊！」「妳確定那裡還有我的空間嗎？裡面都堆妳的保養品和彩妝品了。」
說完，老公長嘆了一口氣，對我說：「可以請妳留一個完全專屬於我的空間給我好嗎？結婚後，我連自己的存摺放哪裡都要問妳，買一個自己喜歡的東西也不知道能擺哪裡。我只需要一個我可以自由運用的空間，那怕只有一個小小的櫃子也好。」
聽著老公這一席話，我驚訝極了！一直以為結婚後我們就是共同體，彼此的資源都是共享的，所以任由自己的物品蠶食鯨吞所有的空間，忘了這房子還有男主人的存在，還肆意地幫他做起收納的工作，忘了他是我的另一半，而不是我的附屬品。
花了幾天的時間清理出專屬於老公的置物櫃，看他開心地整理自己的物品，用心擺設他的收集品，我想，這個專屬於他的空間，真正讓他在這個家中感到自在放鬆，他抗議的，或許不是實體空間的被占用，而是精神部分的被箝制，我默默提醒自己：男人也是需要擁有屬於自己的心靈空間啊！
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