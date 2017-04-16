〈婚姻幸福學〉父母教養不同調 扮黑臉被批太嚴格
文／諮商心理師 張璇
Q：
我和太太教養小孩的理念不太一樣，這幾年小孩愈來愈皮，她卻放任他們把家裡弄得又髒又亂、吵鬧尖叫、對長輩沒有禮貌。老婆無視孩子的偏差行為，不願承擔責任，只好我來扮黑臉，但每次管教他們，她都在旁邊扯後腿，不但不感謝我在管教上的付出，還怪我對孩子們太嚴格，說我對他們的態度很像我爸對我和我媽，沒有同理心、說話很傷人（她知道我家很多事，以前父親常對我和母親大吼大叫）。小孩不守規矩難道都不用管嗎？好好講、用同理心能解決問題嗎？
A：
看來你們是慈母與嚴父的組合。我們常以為自己了解配偶或孩子的觀點和感覺，但往往只有當對方的舉止態度符合我們的期望時，才會明顯表現出同理心。如果孩子聽話、有責任感、有禮貌、不需要催促就做完功課，父母自然也會對孩子發揮較多的同理心，若與預期不符，憤怒和失望便會不經意地削減我們的同理心，也拉開親子之間的距離。
告訴她自己家裡過往的故事，在吵架時竟被她拿出來攻擊，相信你一定很不好受，或許你心裡也會納悶，妻子這樣偏袒孩子，那她又有多同理你的感受？但仔細想想，自己對孩子的言行，是否也是小時候的自己被對待的方式？是否也希望父親多關心你一些、口氣好一點？或許你也不喜歡父親說話的方式，言行卻不知不覺受他影響。
許多人無法從雙親身上學習同理心，所幸，這個能力長大後再培養也不遲。不妨問問自己三個問題：「希望孩子怎麼形容我？」「實際上他們是如何形容我？」「如果兩者之間有差異，如何改變態度和行為，才會讓他們以我希望的方式形容我？」如果希望孩子們說你「溫暖有愛心」、「肯支持」，可能需要多說一點誇讚他們的話語。
同理不表示一定要完全同意他們的想法，而是站在對方立場去了解她／他的感覺及世界，雖不一定能解決問題，但是學習換位思考及表達對對方所傳達的訊息的了解，能減少負向的交流，改善互動的品質，至少在彼此的鴻溝之間搭起了一座橋。
（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）
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