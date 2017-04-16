〈愛情見習生〉愛的下一站 不一定是愛
2017-04-16
文／艾格妮絲
就算人生是可以選擇的，每一個人都能夠溝通，但是每個靈魂的屬性又是這麼不同，愛的下一站不一定是愛，多麼殘酷又多麼實在的真心話。
「我睡在他旁邊七年了，他居然完全不知道我在想甚麼！」
離婚兩年的輕熟女，在寧靜的巷弄內開了個人工作室，精簡又縝密地利用了所有空間，包括煮食、睡鋪都在裡面。從前的婆家在郊區其實也有間寬敞屋舍、還有她熱愛的陽台可以曬棉被，但是丈夫始終聽不進規勸，最後她捨棄一切，離異重新開始，但是前夫和婆婆卻認定她是另結新歡求去，甚至向周圍的朋友打聽她與新男友相處的情況。
多麼悵惘卻又不想回顧的結局，輕熟女的話語常常在我心頭迴盪，結婚二十年的阿姐邊洗碗邊感慨地說：「真正能好好溝通、扶持到老的夫妻本來就是少數，人們都怪外遇是婚姻的殺手，其實會愛上第三者的已婚人士，在原本的夫妻關係裡，一定有許多無法解決的心結。 」
「只會更差不會更好，這是婚姻的真相，希望結婚後另一半會改變，這是結了婚仍抱著少女心的幻想。」結婚四年的新手爸爸斬釘截鐵地說。
人生有許多困難，生活是粗糙又令人疲憊，許多人回家就無力再與伴侶溝通，更懶得解決岐見，一個又一個心結堆久了，慢慢生出怨，再結了恨的果，忘了感謝，丟掉了最初的愛意、包容，愛的下一站不一定是愛，以為天長地久的相處，最後剩下滿坑滿谷、分手了仍未了的悵惘怨怒。
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