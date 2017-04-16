〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
2017-04-16
呼叫 絕食系男女
日本草食男、魚干女出現終極版，從被動戀愛、懶得戀愛模式，進一步升級為不談戀愛的「絕食系男女」。「想要我的愛，門兒都沒有」，這群男女把自己絕緣於愛情之外，沒錢沒閒沒意願，姐／哥就是不想談戀愛，妳／你也是絕食系男女嗎？誠摯邀請大家來稿分享心裡話。來稿限600字以內，請附上真實姓名與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿日期至5月31日止。
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