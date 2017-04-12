〈愛の相親事件簿〉愛的直覺像買衣 合不合身一試便知

2017-04-12

文／LAKIKI

「愛像甚麼？愛像星期天的早晨〜愛像甚麼？愛像擁抱著風〜」正在趕稿的我耳邊傳來這首爸媽時代流行的歌曲，「愛有這麼容易形容就好了。」我邊趕稿心裡邊犯嘀咕。這時，腦子裡突然跳出了一個讀者曾經留下的訊息：「妳是兩性專家，可以告訴我甚麼是愛？人到底該追求甚麼樣的愛情才是對的呢？」我停止打稿，開始思考起這個問題。

我談過幾次刻骨銘心的自由戀愛，也吃過不下數十次的相親飯，我從來不覺得會有甚麼樣的愛情才是正確的愛情。只要是必須經歷的、會讓自己成長的，應該都是正確的愛情吧？現在回想，當下如果沒經歷過那些過程，怎會成就現在的自己呢？

四年前透過相親認識現在的先生，經歷過閃電結婚、生子，到現在兒子都已經會跟我鬥嘴了。這一路走來，日子好像就是該這麼過，也這麼理所當然地過了下去。這愛嘛，我倒是很少掛在嘴邊，就像是空氣般，看不到也聽不著，卻支撐著我過到現在。

很多人問我，妳怎麼可以確定這個對象就是妳想結婚的人，然後義無反顧地閃婚，很快又有了孩子？其實這就像是試穿一件衣服，在試穿好照鏡子的同時，妳的心中會有個聲音對妳說：「這件衣服不適合妳，妳只是想要而已。」而有些衣服妳甚至根本不需要試穿，一看就知道適合自己。當時我就是有這種直覺，「這個人我可以跟他一起生活」，我甚至可以描繪我未來的婚姻狀態。

所以囉，愛怎麼能量化或規格化呢？當它來臨時，妳肯定會知道。當正確的愛情來臨時，妳內心馬上就會有答案：「我等了這麼久，就是他了！」