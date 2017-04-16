〈失戀共和國〉承認自己 非他所要

2017-04-16

文╱肆一

「不是你不好，是我那個時候還沒有準備好。」再見面時，他用這句話當做開場白，再次聽到這句台詞，終於把你從自責裡給解救了出來。

把愛的離去 歸咎自己不夠好

「我還沒有準備好。」這是當時他離開的理由，你被這句話綁架了很久。他口中的「沒準備好」，到了你的耳中都成了是「你還不夠好」，每記憶起一遍，都是一次「因為你不夠好到讓我準備好想要跟你繼續走下去」的重播。因此你不斷問著自己：「還缺少了甚麼？」「還要做些甚麼才算是夠好？」你想要讓自己變得更好，他還沒有準備好，那就讓自己好到他可以毫無遲疑、覺得自己已經準備好，然後你們就可以繼續在一起了。

所以有很長一段時間，你想盡方法讓自己更好，那是你的生活重心。變得更好是好事，只不過你的更好，其實只是為了迎合他的喜好。你眼中的「好」，都是以他當作依據，他是你的進退、你的量尺，你用他來衡量自己，只是當時的你不知道。兩個人在一起當然會有所讓渡與包容，你也這樣說服自己，但卻忘了，愛情是兩個人的，不能只是依循著其中一個人。

想變成他眼中對的人 只是證明自己而非愛

如今無預期地再見，他同樣的這句對白卻猶如一記當頭棒喝，你才稍微清醒了：或許並不是因為他沒有準備好，而是他根本不想準備？甚至也或許是，因為對象是你，所以他從來都準備不好？

兩個人在一起要克服的事很多，可以互相扶持，但永遠無法一個人努力。愛情不是功課報告，你覺得自己可以幫他預習，但若他還沒有準備好，你無法替他準備。

於是你也才更驚覺到，自己之所以想要變成他眼中對的人，原來只是想要證明自己做得到，而不是因為他是自己所需要。不甘心夾雜著捨不得的念頭凌駕了自己對愛的要求。你花了最大的精力去要對方認同自己，而不是因為自己愛對方。跟著你也才懂了，那些努力不過都只是一場毫無作用的炫耀。

承認彼此不是對的人 從此甘心放自己自由

你一直想要變成他眼中「對的人」，卻忘了思考對方適不適合自己。只是因為失去的疼痛太劇烈，讓你的理智斷了線。

也就是這時候，你才記起來，你一直忘了問自己：「他是不是我的『對的人』？」你一直都在問他，但就是忘了要關心自己。而能夠去承認自己並不是他「對的那個人」，等於是肯定了對方同樣不是自己「對的人」，所以你終於可以甘心並且放自己自由。

不再被想要的念頭給綑綁著，不再讓不甘心的心情給枷鎖住，也不再被一個自己的假想所限制住，視線於是可以擺向他處，不會總是朝著同一個方向凝望，而開始能有其他的想像。

愛情無法勉強遷就 只能自己準備好自己

愛情不是一方替另一方準備好就好，而是雙方都覺得時間對了、人對了，自然就會好了；若其中一方覺得缺少了某一項，若其中一方還是有所疑慮，那就是不好。兩個人在一起不是誰要說服誰，更不是一種勉強，每個人都有自己需要克服的地方，別人幫不上忙，不是讓自己變得更好就可以得到解答。愛情終究是，沒有誰可以讓誰準備好，只有自己準備好自己。

承認自己不是他「對的那個人」，於是你終於能夠安心地去尋找屬於自己的那個「對的人」。你會過得好，準備好自己，然後等待同樣也準備好的，那個人。