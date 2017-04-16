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〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己

2017-04-16

圖‧文／棉花糖

親愛的女孩

一輩子沒結婚

可以談一輩子戀愛

一輩子談戀愛

可以想一輩子的婚姻

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  • （圖／棉花糖）

    （圖／棉花糖）

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標題：〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己


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2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
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