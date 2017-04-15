【朵朵小語】幸福在於懂得滿足

2017-04-15

@朵朵

生活可以很繁複，為了累積更多的金錢，更多的名聲和成就。

生活也可以很簡單，沒有太多的物質慾望，沒有一定要達成什麼目標。

而什麼是幸福呢？是擁有不斷攀升的存款數字，還是擁有可以微笑看著一朵花開的閒情？

懂得滿足的人，往往是最幸福的人。

只要有風有光有花開，也就一無所求。

只要日子能尋常地過下去，就是別無他想的幸福。