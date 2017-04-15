【再見獨木橋】一個男子的失戀手札

2017-04-15

@年輕魂

行屍走肉，本以為只出現在HBO美國影集，想不到人一輩子變成一隻殭屍的可能性還不小。先說好，我皮膚沒有潰爛，行動沒有困難，喉嚨不會發出低沉的格格聲，在馬路上看到路人移動，當然也不會抓狂撲上去亂抓亂咬。

可是我無法思考。

我可以感受到我的靈魂突然被什麼一下子抽出肉體。

彷彿，這世上沒有東西可以再吸引我，我像弄丟胃失去了飢餓感，那平常沒事就喜愛拼湊一些記憶片段，然後任性地串成故事的腦袋瓜，似乎也不安分地離家出走。我全身上下，功能大概只剩呼吸、咀嚼跟排泄。

為什麼？我也想問，誰喜歡上一個人就會想著怎麼結束的？

折磨當然是大於幸福，否則沒有理由離開。

但幸福早就深植在我那不靈光的腦袋瓜。雖然沒有天才愛因斯坦的高智商，可夜深人靜時，藏在腦皺褶的回憶還真不少，每當浮現一點片段，我就又脫離現實一點。分開了嗎？分開了。為什麼突然分開？那時候，我替自己打上一個看起來永遠無法解開的結，遲遲不肯相信已經失戀的事實。

重新回到一人，意味著失去另一個人。

而那一段與殭屍幾乎無異的調適期，我不停說服自己，分開後倘若比分開前還慘，豈不太糟糕了嘛？我開始假文青地聽起抒情歌，希望藉由別人創作的歌詞中，攝取一些共鳴，可以不負責任地大哭完後獲得釋懷。

好久好久沒一個人上街，我走路變得安靜，不需要顧慮誰有沒有走遠，如果發現店家看起來不錯，就算想吃想逛，也不需要多問誰的意見。

同朋友聊天，不必怕忽略誰而草草結束話題；放學回家，安全帽不必再多準備一頂；待在家，手機不會拿起來亂七八糟一直聊，聊到家人說什麼話也不記得。原本睡前習慣等一通電話、一個訊息，躺上床忽然也不曉得要滑什麼，滑著滑著眼淚不自覺淌滿整張臉，累了就睡著了。久而久之，睡前滑手機的習慣也戒了。

花了快一個月時間，我才將支離破碎飛到不曉得哪去的靈魂，從生活中一大堆瑣碎中找回來。

是什麼時候消失的呢？不需要刻意成熟的我，還有那一個成天掛滿笑容的妳。下一場戀愛，願誰也不必多打地基才穩固；畢竟，為誰割捨友情，為誰將世界封鎖成小小兩人，包容都將變得廉價。

愛情中迷失自我，原來不是誰變得冷淡，而是遺忘最初的自己。希望未來將會更好，希望我們都能夠放下。謝謝妳。