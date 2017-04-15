【生活可樂罐】蛀牙的恐龍

2017-04-15

@小綾子

學校裡，小朋友一穿上恐龍服裝，就像被上身一樣，入迷地在角色裡不可自拔。為了能讓孩子拓展不同的自由遊戲，在老師家長的討論下，我們有共識地不讓孩子穿「太特別」的衣著到校。

有一日，小兒嚷著要穿一件有著利牙的暴龍衣服到學校，雷達響起的我立馬蹲下來和兒子說：「Q比，我們不要穿這件到學校啦。」兒說：「為什麼？我就想穿啊！」我說：「你穿這件，班上的小弟弟、小妹妹會害怕，晚上會作噩夢怎麼辦？這樣他們的媽媽也會很辛苦。」兒回：「為什麼要害怕？」我說：「你看，這隻恐龍的嘴巴上有好多尖尖的牙齒，看起來好兇。」兒回：「我這隻不會兇哦，因為他的牙齒都蛀掉了，沒關係。」

媽媽只好說：「那媽媽要帶恐龍去看牙醫了，不能去學校。」語畢，趁機把所有類似的服裝收起，才結束這場機智問答。