【感覺紀事簿】城市女子嫁入小漁村
@張明珠
風吹著樹梢，樹身搖搖晃晃的，葉子發出了沙沙聲響。這是海邊小漁村的海風。我來到小漁村已經快七年了，感覺只是一轉眼的時間。
初來乍到時，村人們視我如外星人入侵地球那樣地好奇，總是想方設法旁敲側擊地問先生，我是哪一國來的外籍女子？因為這個小漁村裡有不少外籍新娘，她們來自柬埔寨、越南、印尼、大陸等等，像我這樣長得像台灣人的，他們可能猜不出我的來處，才會有此一問吧。
說我從台中來，村人們都很訝異，從那麼熱鬧的地方，來到這樣偏僻的鄉下地區，生活上能夠適應嗎？坦白說，前五年真的非常不適應。人嘛，多喜歡談八卦或是問人隱私；氣候嘛，則是冬冷夏熱；休閒娛樂的項目嘛，只有唱卡拉OK，不然就是自己到圖書館去借書來讀。
每隔一陣子，我就會跟先生吵著要離開小漁村，可是，先生喜歡自己的故鄉，少小離家老大回，不想再過離鄉背井的日子。先生被我這三天一小吵五天一大吵，吵得頭痛不已。後來，我們協議，我可以每週回娘家過夜，只要我喜歡。如此，才漸漸地讓我適應了小漁村的生活。
不過，我真正地融入小漁村的生活是兩年前吧。有一天黃昏，先生騎著老爺機車載著我到客戶家出工務。當時，太陽的金色光線均勻地灑在村莊的一條大街上，那時候正巧有許多村人站在門前等著垃圾車來收垃圾。
那天，我突然覺得黃昏時分的小漁村真美。無論是那些為了防海風而建的矮屋，還是那些等著倒垃圾的村人，還是在路上閒盪的貓狗或是坐著閒聊的老人們，好像都變得可親了。於是，我在先生背後發出驚呼：其實這個小漁村在黃昏時還滿美的嘛！聽到我的讚嘆聲後，先生也笑了，他說：本來就是啊，妳現在才知道！
人家說，人不親土親。可是，我卻不這樣認為。我是因為愛上了海口人，漸漸地也跟著愛上了這個小漁村的。雖然，那冷冽的海風仍吹拂著，那駭人的熱浪還會襲人，我已經可以甘之如飴地在小漁村裡生活了。
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標題：【感覺紀事簿】城市女子嫁入小漁村
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