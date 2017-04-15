【人生作業簿】高年級工讀生說心聲

2017-04-15

@徐正雄

個性衝動的我，二十六歲那年，完成了換三十位老闆的創舉。

痛定思痛的我，決定騎單車去環島，回來後，希望以全新而穩定的姿態再出發，然而，高中學歷又無專長的我，求職之路既窄又短，頻頻碰壁之下，使我不得不吃回頭草，回到從前的老東家，再續KTV情緣。

當年離職時，是長官眼中潛力無窮的全職，漂泊多年後，只想當個排班彈性的工讀生，我認為：這對個性衝動又愛好自由的我來說，是個進可攻、退可守的得宜安排。

這間KTV分店頗多，我不求什麼，只求老天盡量不要讓我遇見舊同事，免得難堪。想當然爾，這家固定會將人員調來調去的KTV，怎麼可能不和舊同事相逢。

報到第一天，我就碰上以前的拍檔，記得多年前，比他晚進來一個月的我，提早被拔擢為「儲備幹部」，對我來說，那不是喜事，而是一個尷尬！我們的關係，因為職稱不同，而出現奇妙的變化，後來，我因為到寫作班上課而離職了，覺得這也是一種解脫。

多年後，當年的拍檔已經五級跳，成為主任，他看見我的出現，頗為意外，再發現我報到資料上的職位是「工讀生」，更是驚訝！我只能對他會心一笑，請他不要揭露我們的淵源。

穿上制服，戴上領結，站在鏡子前面，發現自己已經不年輕了。然而，那些小我十歲左右，尚未服役的數十位工讀生，卻都成了我的前輩，他們年輕又充滿活力，速度和反應比我快多了。此時，我能做的，就是不讓他們發現我過去的履歷，以免在工作效率不好時，被拿來調侃。

當那些工讀生知道我的年齡後，都充滿了疑問，為什麼這個年紀還以兼職當全職，我總是懶得解釋。反正在他們眼中，我只是一隻比較老的菜鳥，除非我能拿出什麼成績來說服他們。

單車環島，讓我學會計畫、忍耐和循序漸進；工作不穩定，更讓我學會省吃儉用，自己做飯帶便當，有錢就存起來的習慣。

我的月薪在一萬五到二萬五左右，一年平均存二十萬，每年請長假一個月，出國旅遊一次，這種彈性，大概只有工讀生才有。二十七歲那年，買了自己的房子，當然有貸款。三十歲那年，更出版了第一本書。

經過多年打拼，我向大家證明了，什麼位置、什麼職稱都不重要，重點是有沒有把這個角色演好？如果努力詮釋，就算是小角色，也能讓人眼睛發亮！

直到三年後，我才敢讓工讀生同事知道，我和主任、其他家店長，甚至是總公司的經理，當年是平起平坐的同事。這時，雖然我的職稱還是「工讀生」，卻成了許多菜鳥工讀的守護者，以及資深工讀面對茫然未來，最近的服務台。

許多工讀生離職或服役時，還常常寫信給我，把我當成兄長般問候、訴苦，雖然我從未攀登至職場高處，但是，看到的世界，和人際的收穫，卻比任何長官還多。