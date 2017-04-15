2017-04-15

@紫水晶

據說，自殺之人的靈魂會留在原地，每天重複著自殺的動作，受盡苦楚。

就像他每天做著一樣的事，日復一日，年復一年，天上一日，人間十年，他不知已過了多久，時間好像早就失去了意義，現在是什麼年月日他早已不想探究，他埋頭做著自己的事，不願再多想。

就在那一刻，他的意識突然變得清晰，有些什麼湧了上來，他想起自己是在上班中突然死亡的，只是，究竟是自殺，還是他殺，是過勞，還是傷病，他怎麼也想不起來，弄不明白。他只知道他一直在這裡，心心念念著他的工作，儘管，他已不生不滅，不垢不淨，工作卻還是不增不減。這時，他突然明白，沒有什麼工作是非他不可的。

就在那一瞬間，他的身體開始發光，他知道該是離開的時候了。