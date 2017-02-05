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【藝文短訊】 幼獅文藝春季寫作班

2017-02-05

由《幼獅文藝》主辦的「幼獅文藝寫作班」，本期開辦「經典進行式：當代經典讀寫」與「創作完成式：一本書的完成」，授課老師包括廖鴻基、陳允元、顧玉玲、連明偉、陳栢青、何敬堯、胡金倫、丁名慶等。時間為3月18日至6月10日，每週六下午於劍潭青年活動中心（台北市中山北路三段十六號）上課，詳情可電：02-23146001#248、247，或上網：http://www.youth.com.tw/literature/p5-course.php

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標題：【藝文短訊】 幼獅文藝春季寫作班


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