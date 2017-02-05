第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送

2017-02-05

林榮三文化公益基金會結集出版《第十二屆林榮三文學獎得獎作品集》，免費贈送給讀者。該書內容包含新詩、散文、小品文、短篇小說獎所有得獎作品和作者簡介、評審介紹、評審意見、初複決審會議紀錄，書長338頁，由名插畫家繪製精美插畫。

為了鼓勵閱讀，讓更多人讀到優美的文學作品，基金會完全免費接受各界索書。欲索書者只要自付郵資，將廿元回郵郵票放在標準信封裡，內附清楚的寄書地址、郵遞區號、收件人姓名，郵寄「241 新北市三重區重新路三段十號五樓，林榮三文化公益基金會」收，並在信封上註明「索取第十二屆林榮三文學獎得獎作品集」，基金會即會儘快寄出專集。洽詢電話：02-29772067。