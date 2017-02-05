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揚州大明寺平山堂遇「風流宛在」額

2017-02-05

★此詩有詩人陳黎特別安排的格式上的創意，因電子報無法重現該格式，正確版請見圖檔。

◎陳黎

風一吹，你那

一點

（要黏不黏）

噴出來的東西

似乎就不見了

遠山來與此堂平

凸頂的山頭

禿頂為

平凡的

E槽

你多希望

一日

一夜

一世

一代的

風流

永在

於在

在現在

在每一個

如泡

如電的

E世代

註：揚州大明寺平山堂初建於宋慶曆八年（1048），時歐陽修任揚州知州。正堂左邊有「風流宛在」匾額，出自清光緒兩江總督劉坤一之手，四字中「流」字少一點，而「在」字多一點。堂北另有清人林肇元所題「遠山來與此堂平」匾。

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標題：揚州大明寺平山堂遇「風流宛在」額


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