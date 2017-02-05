揚州大明寺平山堂遇「風流宛在」額
2017-02-05
★此詩有詩人陳黎特別安排的格式上的創意，因電子報無法重現該格式，正確版請見圖檔。
◎陳黎
風一吹，你那
一點
（要黏不黏）
噴出來的東西
似乎就不見了
．
、
．
遠山來與此堂平
．
凸頂的山頭
禿頂為
平凡的
E槽
．
你多希望
一日
一夜
一世
一代的
風流
永在
於在
．
在現在
在每一個
如泡
如電的
E世代
註：揚州大明寺平山堂初建於宋慶曆八年（1048），時歐陽修任揚州知州。正堂左邊有「風流宛在」匾額，出自清光緒兩江總督劉坤一之手，四字中「流」字少一點，而「在」字多一點。堂北另有清人林肇元所題「遠山來與此堂平」匾。
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