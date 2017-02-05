【愛讀書】 《春天人質》
2017-02-05
劉曉頤著，秀威出版
讀著書中一首又一首的詩，像一大片於風中攤展的旌旛，不斷召喚已逝的什麼，風吹動字句如掀弄布片，旋高旋低，顏色混合為劉曉頤慣愛的、取消了結構的抒情聲腔：從各類前行文本汲取的關鍵字，各種角色、物件、植株攜手登場，在作者強烈感性的指揮下，馳騁想像。也許是「我在雨前╱忍住自己」的低喟，有時是「赤貧的日子╱無事可做」的甜蜜奢想，雖然情節疏薄，但情境茂盛，體現著青春寒涼，兩造關係中的遲疑，互豢，虛擲，誠實與謊。大概有足夠堅決的信念，所以能把病史寫成溫柔，「烤童話」為柴薪，任胸口「月光色小鹿」踢踏。痛被反芻——哪怕在「光釋放囚徒」之前，都注定要當一個傷感的人質，至少還可以「把手探進同一道傷痕╱找到彼此的手」。（Wan Fang）
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