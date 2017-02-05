包子逸／如果你也經過都蘭

2017-02-05

◎包子逸

都蘭有隻狗，名為爌肉（閩南語）。

爌肉是一隻浪浪，不過不是流浪漢的浪，是浪子的浪。

有一天，爌肉路過都蘭糖廠隔壁巷，相中一間背包客棧，覺得挺舒服挺好，毅然決然敲門，以仲代達矢的沙啞口吻告訴客棧主人：讓我住下來，不然我就切腹！

客棧主人傻眼，心想你誰啊，但還是抱著養士的心情將這位食客留了下來，不但如此還將客棧命名為「背包狗」。

幾年前我第一次碰到爌肉的時候，初次見識到爌肉的人脈，肅然起敬。提到爌肉，都蘭無人不知無人不曉，整座小鎮都是爌肉的遊樂場兼自助餐廳。

只要你在爌肉面前說：走！爌肉！我們去散步！爌肉會專業地即刻起身，開始導航。

第一次陪牠散步，牠相當隨興地先晃進糖廠，並在一位正在彈吉他的歌手面前坐下來聽了一會兒音樂，耳福享了，這才悠悠起步，進行愉快的食物尋寶活動。牠一邊撒尿一邊晃蕩，像萬聖節討糖吃的小孩一樣彎彎曲曲前進，並且在某些心領神會的角落駐足，低下頭就是一碗骨頭，再低頭又是一碗骨頭，喀ㄘ喀ㄘ吃得好痛快，原來鎮民會在特定角落留骨頭等牠來吃。

第二次經過都蘭的時候，我特地想找爌肉，一走進巷子就看到牠，我朝牠喊：爌肉！爌肉！牠高興得像小鹿一樣蹦蹦跳跳跟了過來。跟牠說：走吧！我們去散步！牠毫不遲疑就立刻出發，走在前面。吃消夜的時間！牠的笑臉好像這麼說。

走不了多遠，爌肉忽而穿越大馬路，在一家鹹酥雞攤旁邊一屁股坐下來。不多久，鹹酥雞老闆拿出一大包像土石流一樣的骨頭撒在地上，豪邁地說：爌肉在等這個啦。整個村子聯合起來養爌肉，無限供食，這肯定是爌肉的桃花源。有這麼肥的武士嗎？不過，肥也不能改其浪蕩的心志。

總之，如果你也經過都蘭，記得去糖廠隔壁那條巷子找爌肉，只要喊聲：走！爌肉！我們去散步！牠就會毫不吝嗇地分享牠的美食地圖，自由的生活。●