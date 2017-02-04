朵朵小語 世界因你而存在

2017-02-04

@朵朵

如果沒有你，就不會有你眼前這個萬丈紅塵、五花八門的世界。

是因為你的眼睛，所以這個世界的美麗才被看見。是因為你的耳朵，所以這個世界的音樂才被聽見。

親愛的，是因為你的存在，所以這個世界才存在。

或者說，是因為你有所感受，所以這個世界才有了存在的意義。

這個世界不在別處，就在你內心的正中央。因此你的快樂，就是全世界的幸福。