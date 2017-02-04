Sorry告解室 一個女人的悔悟
@小雨
我與一位通靈大師見面，請教與兒子小奇間為何長期以來都如此疏離陌生。大師停頓半晌，告訴我：「妳給他過多原本不屬於他該承擔的責任，與妳對他錯誤的期待；妳要解開自己的心結，問題才能解決。」當我聽到這句話時，忍不住慚愧地紅了眼眶。
我常羨慕其他的母親，說起自己的孩子總是滔滔不絕，而當我被問及兒子的近況時，總是不知道該如何做答。兒子十年前就與我分居，那時我倆的關係十分糟糕。我對兒子的要求他總是達不到，我怨他不愛讀書，將來沒有競爭力。我怨他不體諒單親媽媽的用心良苦，我怨他對未來沒有計畫，我對他的埋怨已超過他能負荷的程度。他寄情於電競，我完全無法接受他的沉迷，我倆只要一開口便吵鬧不休。某日，我們母子因細故又吵架，我氣極敗壞狠下心趕他出門，完全沒考慮他若真的出家門，能去哪裡呢？家人見狀，只好聯繫大伯將孩子帶回婆家，自此我與小奇分處兩地。
有了距離，我們不再上演衝突劇碼。我在這端偶爾聽到關於小奇的事，而他在彼端過著很自在的日子。漸漸的，我沉澱自己，其間亦有友人好言相勸，關心孩子不是用強迫的方式使他就範，而是要引導他。我雖然聽進去，但始終不明瞭深層意涵。
我現在醒悟，與小奇的不快都是因我對他不恰當的期待，把那些造成單親的遺憾都投射在他身上。美其名，在教養上扮演黑白郎君讓我難為，事實上是我一直走不出婚變創傷，讓孩子一直都在承載莫名的責難。
親愛的孩子，原諒媽媽這麼多年來對你的傷害，謝謝你沒有放棄我，難能可貴你的堅強救了媽咪。我才是斲傷母子情感的殺手，你曾經背負了許多莫須有的責任，這些原來都不屬於你年紀應該要揹負的，對你真的好抱歉。翻著你兒時燦爛笑容的照片，我自責無知愚痴險些無法挽回親情，不禁淚流滿面。
你即將轉換人生跑道，依過往媽咪強硬的干預態度，一定會喋喋不休的隔空勸留。但此刻我明白，你會開創屬於自己的人生道路，在你背後我就扮演默默支持者的角色就好。
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