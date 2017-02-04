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月光夢公園 醒時如夢時

2017-02-04

@絃聲

鮮少有夢的我難得煮了一夜黃粱，切換在不同場景中，卻在轉醒瞬間，見光而忘，只是記得醒來時天的亮度，換上了漸白的色票，最後全亮、人聲雜遝，而總算靠岸之際，早已過了正午。

實也忘了大多的情節，一如太多被遺忘的回憶，總只能抓住隻字片語，那些印象深刻，刻在心頭上。那是一趟旅行，一直在搖搖晃晃乘著車，大略閃過窗頭的倒影，卻模糊了旅伴的身影，只記得有人訕笑迸出一句「死人妖」，然後視線聚集，才驚覺，原來是那趟不堪的旅行。

而我卻再也不哭泣了，肅然地站起，大聲斥責、反駁，回應我的卻是一片沉默，沒有人開口，更沒有人道歉。

終究還是分不清究竟是夢還是記憶，關於像我這樣的男子，少有作夢，噩夢更是稀有品種，一睜開眼，皆是惡實，哪裡還需要夢的恐懼？

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