小小說 靠粉過日子的女人
@莎莎
她恨極別人看她的眼神，只要別人的視線一掃到她的臉，她總下意識摸摸兩頰那些無論撲多厚的粉，也蓋不住的滿臉痘疤。
她自卑不已，看遍無數皮膚科名醫，也在美容師鼓吹下買了許多醫美療程，結果毫無改善。她徹底放棄，從此愛上化妝，薪水全部狠狠砸在化妝品上。她熱愛用層層疊疊的粉餅、粉底液、眼線、腮紅和蜜粉來遮掩自己，躲在這一層厚重的人皮後，她才有那麼一點點的安全感。
但還是不夠。
只要別人的視線一掃到她臉上，她便坐立難安，無心的一眼，也足以刺穿她的層層偽裝。
對這種虛偽生活的厭倦一直持續到她意外發現那間小店為止。
那日下班她心血來潮地在公司附近隨意漫走，就在她搭公車經過無數次的天橋旁巷子裡，發現了那間小店。窄窄的狹小店面毫不起眼，兩旁夾著美容院和飾品店，她好奇著沒有招牌沒有廣告沒有任何標示卻掛著「營業中」牌子的店到底是賣什麼的，剛停下腳步，一位窈窕勻稱的美貌女子翩翩推開店門。「請進。」她輕柔的嗓音裡有著一種神祕的魅力，店內黑沉沉的，卻飄出一股軟香，她不由自主地隨著美麗女子走進無人的店裡。
「妳是不是有皮膚上的困擾呢？」
「對……」她自卑地摸摸臉。
「我自己研發了一款最新型的智慧粉底，它能夠微調妳的肌膚狀況，讓妳上妝的同時也在保養，不需要卸妝，也不需要另外使用保養品，它就是妳皮膚最好的精華液。」美麗女子對她嫣然一笑，她完全被她說服了。
「更重要的是，免費。」
她帶著神秘女子精美包裝的粉底回到了家，迫不及待卸掉臉上殘妝，對著鏡子重新化起妝來。用了神祕女子送她的粉底，她整個人看起來容光煥發，陳年痘疤完全被遮蓋掉了，在她臉上的是平滑光整的肌膚，彷彿吸飽了水一樣彈嫩水潤。她對鏡中的自己驚艷不已，在鏡子前戀戀不捨地左右端詳，直到夜深了，才依依不捨地卸掉那美麗的自己。
之後她日日使用那塊粉底，同事們都盛讚她越來越漂亮，連她都可以感覺到自己的肌膚狀況比以前要好上太多，以前那個滿臉痘疤的自己已是過去式，正當她的新人生要開始之際，她赫然發現粉底見底了。
她衝去那間小店，可是美容院和飾品店中間，根本沒有那家店的存在。
她失魂落魄地回家，從此再不卸妝，謹慎小心地使用所剩不多的粉底，但不管她再怎麼節制，粉底終究有用完的一天，她凝望鏡中的自己，正不知該如何是好時，鏡中的美麗女人開口：「從今天起，這身體是我的了。」那嗓音，分明就是神祕女子的聲音！她對著鏡中的自己大叫，鏡裡的美麗女人卻對她詭異一笑，拿起梳子，對鏡梳理她柔順的秀髮。
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標題：小小說 靠粉過日子的女人
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