2017-02-04

@七夜

緣份。如此可笑又愚蠢的一個詞。我們卻被這樣的一個詞控制了命運。

也許我們像恆星，在不同的天空中轉動；但也許，我們更像行星，彼此牽絆，但又各自運行。

上帝使我與你相遇，我不知道是該感恩還是歎息；上帝使我與你分離，我不知道是該高興還是悲傷。我們在秋天相遇，一起度過好幾個暖春；卻也在秋天分離，分開度過好幾個嚴冬。我漸漸想不起來你的容貌、你的聲音，但怎麼也忘不了你的微笑還有你的好。

你說我永遠只看到過去，你說我永遠只停留在過去，你說我的愛永遠只給過去。嘿，親愛的，我想你說對了。所以當你成為過去的瞬間，我才發現自己愛你有多深。

而多年以後的今天，你再也不會知道我有多麼想你，就像你從來都不知道我有多麼愛你，又多麼想忘了你一樣。

那些年，我們在彼此的夜空劃過了一道道流光，然後，為彼此承擔著那歸於黑暗，最深、最深的痛。