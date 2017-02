人生作業簿 一半正常一半崩潰

2017-02-04

@ agnes

「哭什麼哭!這幾天越看妳越不順眼,我揍妳!」

父親暴怒的神情十分熟悉,乍然想起童年的時候,也是同樣的肢體動作和語氣,只要情緒不符合他的期待,也是一模一樣的這一句話,一個巴掌就迎面襲來,有時好幾拳連發,站都站不穩。

夜裡收衣服,眼睛進行式退化中的我,昏暗的光線下,完全沒有察覺地上有濕答答的積水,眼見上午哀求母親讓出水槽,奮力洗好的兩天份衣服,掉在潮濕、而且是久未使用的洗衣機排出的廢水裡,入冬以後,發現自己完全沒有體力應付冬日厚重衣服手洗,卻又不得不重洗時,疲憊、絕望地大哭起來。

沒有人理會,我是沼澤中爬不起來的烏龜,遠遠看見十歲的外甥女,在樓梯間張望又跑下樓,一邊抽搐、下半身全濕地抱著衣服走回從小生活的客廳,一屋子看起來熟悉又陌生的臉,狂怒的父親作勢要揍我。

我這一生,遇過許多次霸凌,每一回都是長達數年的掙扎;找一個安全的地方活下去,一直是生活的軸心,宛如在沙漠中尋找綠洲的烏龜。

「妳不會到大馬路上哭嗎?」父親暴躁地喊著。

我在大馬路上痛哭過、無法控制地乾嘔過,最近一年是幾乎天天在搭公車時哭泣,這是最奇妙、最安全、沒有人理會、關心,可以自由拿著手帕哭泣的場域;人們上上下下、來來去去,像沉默又倉促的舞台,每個人都是他人人生的過客,每當要下車時,眼淚就會暫停,繼續去要去的地方、做該做的事、上要上的課。

一半正常、一半崩潰,我過著這樣的人生;因為喪失了自在生活的空間,所以沿路尋找可以生活的空間,遇見了意想不到的人們。

「哭吧!我也是到了美國才學會,想哭就哭吧!」坐在潮濕的磁磚上痛哭時,想起好幾年前在機場,沒法說清生命中揮之不去的孤寂時,居然就在半熟不熟的同伴面前哭了起來,在紐約工作的日本友人這樣鼓勵我,「人際關係真的很困難啊!我也是跟女兒的爸爸相處不下去。」人海茫茫,她的話一直留在心底。

但是,歲月教會我明白:這個世界不會因為誰否定你而停止轉動,也不會因為誰讚美你而青春永駐,光陰一直一分一秒地流逝著;而那些願意和我交換人生的人們,工作忙到恨不得有八雙手卻願意幫我留一份報紙、與我討論人世疑惑的人們,他們與我非親非故,卻大方地分享共度時光,這不也是無法預料的奇蹟。

電影「顛父人生」裡,女主角在沒法推辭的情況下,當眾唱起了惠妮休斯頓的「Greatest love of all」,裡面有一句遺忘許久的歌詞:「學著愛你自己,那才是最偉大的愛。 」

一半正常、一半崩潰,因為還沒有找到今生的寶藏,梅莉史翠普在2017金球獎頒獎典禮上說:「Take your broken heart,make it into art。」天亮以後,拉下了長褲的褲管,遮住了膝蓋的瘀青,再度開門出去找路。

我的包包裡,有十五歲時,一退休就去世的外公留下的話:「要到處去走走看看。」不管多困難,一半崩潰、一半正常,還沒有走到心所嚮往的地方。