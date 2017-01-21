2017-01-21

@伊迪．沙琪瑪

什麼樣的早餐最具台灣味，是真正的台客早餐？

我從小和外公外婆住，附近有條早餐街，賣的都是燒餅油條。那時父母工作忙，母親會將公司發的牛奶帶回來，假日父親帶我去買麵包蛋糕。有人說西點麵包一點都不台，但我曾幾度看見洋人和蔥花麵包乾瞪眼，我的外籍法文老師更是對包甜餡的軟麵包一臉嫌棄。

小學時，學校附近開了好多早餐店，美而美、美又美、美加美，名字大同小異，賣的東西也大同小異，雖然主打專賣漢堡，卻也兼賣蘿蔔糕蛋餅，甚至現煮鍋燒意麵鐵板麵。

幫我按摩的大姊說：「蔥花麵包、三明治是甜點，早餐就是要吃陽春麵。」

我嚇壞了，雖然在外婆家天天吃麵，上課也會偷吃科學麵，可是從沒有早餐吃湯麵的經驗。

知道自己狹隘無知，我興奮異常，因為這表示我將有更多大啖美食的機會！

此後，我在早餐地圖上絕不抄捷徑，而是四處繞路，多多冒險。

從前只會從早餐店的鐵蒸籠裡夾花捲饅頭，後來，我學排在前頭的高中女生，將三角形的肉粽拯救出來。老闆娘貼心的將粽葉剝下，裝在塑膠袋裡，淋上辣椒和花生粉，讓我這餓死鬼在早晨空無一人的小巷裡，毫無顧忌邊走邊吃。

菜市場的早餐是王道，這裡聚集了無數勞動者和老饕，整條街都塞滿飢腸轆轆的人。果菜攤隔壁有間肉圓店，超大竹籠疊得和人一樣高，熱籠一揭，白色蒸汽下是一顆顆粉嫩肉圓，好像雲霧下的山群。店裡的桌子有數十張，來客都是提菜籃的孤獨一匹狼。就像逛街途中要去咖啡店坐一下，肉圓店也是市場裡的歇腳處，這裡沒有咖啡，只有鮮美的韭菜豬血湯，每個人離開後，嘴裡都是臭轟轟的大蒜味，幸好市場五味雜陳，吃完還能去買條鮮魚。

老家在學區附近，舊型態的早餐店被標榜健康或裝潢亮麗的新式早餐店取代，附近的國宅一建成，那些曾輝煌一時的老式早餐店卻像骨牌一樣接連倒閉。

搬到北部後，居住的小社區以老年人居多，新潮連鎖早餐店開不起來，在這裡，早晨的排隊名店是市場裡的小餐車，老闆是一對姊妹花，專賣肉燥飯、黑白切，餐車後面有塊搭棚空地，擺滿方形鐵桌和塑膠椅，讓常客們自在地在陰暗中大啖新鮮的肝連肉和粉腸。

另一間名店也在市場附近，對面是寺廟，祈拜完的香客煩惱淨空、肚子也空空，加上掙脫現實焦慮需要花很多力氣，讓人更容易餓，因此大家一走出寺廟，看見寫著米糕、香菇肉羹的斗大招牌，立刻六根不清淨，讓舌尖上的魔鬼召喚去。每每店家來不及收碗，客人已經排排坐了。

在早餐地圖上轉了一小圈，吃越多越不確定誰是台客早餐No.1，唯一確定的是快超標的體脂率，多元的早餐文化真是甜蜜的負擔啊！