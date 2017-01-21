浮世男女 十二月的煙火

2017-01-21

@雪濃錦溫

女孩愛得很慢，她花了兩年才明白自己愛著男孩。

女孩忘得很慢，她過了兩年還愛著男孩。

十二月又來了。她最討厭十二月了。不知道為什麼，明明跟他分開的時候是十月，女孩卻總在十二月悲傷。兩年說長不長，說短不短。日子極為平淡，她有時候甚至都忘了自己心底有一個人。可每到十二月，她就想起他來。一種發自心底的悲傷。她明明告訴自己，男孩不好。

女孩走得很慢，她怕自己一輩子都走不出這個迷宮。

她不是沒想過，自己為什麼偏偏跟這個月份過不去。它開始冷了，但它不寂寞啊，地球上有那麼多人趕著給它送上歡樂與幸福，還天天為它大街小巷地播放悅耳的歌曲。人們裝飾它，愛慕它，樂在其中。唯獨女孩害怕。也許因為它實在太快樂了，它沒法理解女孩。

女孩的生日在十二月十八。平安夜在二十四。耶誕節在二十五。除夕夜在三十一。它總樂此不疲地提醒著女孩，那一年她到底是怎麼度過它的。

二零一四年十二月十八日，女孩受邀與大學的朋友們到迪士尼玩。她玩了自己最害怕的沖天遙控車（類似海盜船），摸了泡沫製成的雪，吃了米奇窩夫的一隻耳朵，看了城堡上的煙火。她在玩得快吐的時候不由自主喊了男孩的名字；在握住第一顆雪的時候想到不能跟他分享這種快樂；在吃窩夫的時候，她希望另一隻耳朵可以留給男孩吃；在看煙火的時候……她寂寞得就像一個人。她從沒有看過這麼令人難過的一場煙火。那之後，她選擇為自己過一個最平淡無奇的耶誕。只有這樣，在往後的日子裡，她才不會想起什麼難過的風景。

果然如她所願，她確實想不起兩年來她的耶誕節是怎麼過的了。可那時的煙火，卻在她心裡種下了難以拔除的根，那麼地歷歷在目，彷彿從沒有離開過。女孩知道，自己要忘記它會有多難。只要它還在那，就說明她一定還愛著男孩。

於是，女孩試過很努力地去愛別人。她在演奏會後台認識了一個與她性格相合的男孩子。他很喜歡跟她聊天，也常常找她吃飯。他們聊音樂，聊學校，聊家人，聊童年……幾乎無所不談。他開始邀請女孩跑步、逛街、看電影、去遊樂園，晚了還會送女孩回家。他們相處四個月，他從不敢牽女孩的手。女孩覺得他很好，可他們並沒有在一起。因為她發現，有這個男孩在身邊的十二月，那場煙火竟變得更大，更壯觀，甚至開始焚燒著她整個心靈。她狠狠拋棄了這個男孩，她求他恨。世上只有恨才能夠吞噬愛，才不會造就另一個愚蠢等待的人。

女孩背著自己的殼，繼續一步一步爬下去。如果未來慈悲，它會容許她慢慢愛上另一個人；如果未來不慈悲，她便背著殼去說服自己愛另一個人。現在的她，正努力爬向下一場十二月的煙火……