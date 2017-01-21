朵朵小語 在於你自己

2017-01-21

@朵朵

也許你會說，都是因為那個不快樂的童年經驗，還有那個傷害你的人，才讓你變成現在這樣。

但親愛的，你知道嗎？不是任何人任何事造就了你，而是你選擇成為現在的自己。

抱怨與怪罪，讓你成為一個你。寬恕與釋懷，讓你成為另一個你。

一切的選擇都在於你自己，所以，親愛的，你想成為怎樣的自己呢？