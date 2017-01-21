月光夢公園 爸爸入夢來

2017-01-21

@梁小魚

在爸爸往生的第七天，我們相互詢問：「有夢到把拔嗎？」我們沒有一人夢到，弟媳說：「把拔忙著找老友打牌或者帶狗去散步了，所以沒空理我們了啦！」這話不無道理，我們都同意此說法。

一年後，我終於夢到爸爸。是在一個大禮堂裡，正在舉辦一個晚會，爸爸滿臉笑容坐在板凳上，我朝他揮了揮手，爸爸跟我點了點頭，我們沒有交談。

「我想把拔過得很好吧！」跟小妹述說夢境，她下了結論，我點頭稱是。

又過了一年，爸爸又來找我了。「把拔，我在電話裡看得到你，你看見我了嗎？」

「是嗎？我怎麼沒看到妳呀！哎呀，這電話怎麼用啊？小玲哪，妳還好嗎？」爸爸臉上掛著笑，臉孔朝我貼近了。

「我很好哇！」

我醒了，是帶著笑意醒的。這次進步了，有跟爸爸說到話了。

昨晚，是在醫院看到爸爸的。我躺在病床上，爸爸緊鎖雙眉，坐在陪客椅上，憂心忡忡地對著我瞧，我不知為什麼堅持要下床找護理師，走到護理站，我醒了。

夢中爸爸憂愁的模樣，就跟當年我不明原因的黃疸，他急著帶我去看醫師的面容是一樣的。

在傳給妹妹的line上寫著：前兩次把拔笑嘻嘻地，這次可能因為我生病，所以他緊皺眉頭。

或許最近身體狀況欠佳，所以才會夢到這種情景吧！

妹妹回傳：所以自己保重，把拔才會笑。又到了思念的季節了。

上星期老二從嘉義回來，在飯館用餐時，他提到在高中的時期，曾在兒童公園幾次遇到散步的阿公，但是阿公認不出他是誰。「阿公，我是阿光啊！」兒子報上名字後，爸爸這才認出這個跟他相處最多時間的外孫。聽了兒子的話，鼻頭湧進了一陣酸意。

爸爸離世已經五年了，只夢到爸爸三次，每回夢醒，思念就又奔馳而來。跟妹妹回憶小時候的情景，我們長大了，這才明白我們當時的幼稚與任性，可真讓爸爸傷透腦筋了。

有風的日子雖然讓我覺得舒適，但也多愁善感起來了。或許是這樣，才讓我做了個傷感的夢吧！