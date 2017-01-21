月光夢公園 爸爸入夢來
@梁小魚
在爸爸往生的第七天，我們相互詢問：「有夢到把拔嗎？」我們沒有一人夢到，弟媳說：「把拔忙著找老友打牌或者帶狗去散步了，所以沒空理我們了啦！」這話不無道理，我們都同意此說法。
一年後，我終於夢到爸爸。是在一個大禮堂裡，正在舉辦一個晚會，爸爸滿臉笑容坐在板凳上，我朝他揮了揮手，爸爸跟我點了點頭，我們沒有交談。
「我想把拔過得很好吧！」跟小妹述說夢境，她下了結論，我點頭稱是。
又過了一年，爸爸又來找我了。「把拔，我在電話裡看得到你，你看見我了嗎？」
「是嗎？我怎麼沒看到妳呀！哎呀，這電話怎麼用啊？小玲哪，妳還好嗎？」爸爸臉上掛著笑，臉孔朝我貼近了。
「我很好哇！」
我醒了，是帶著笑意醒的。這次進步了，有跟爸爸說到話了。
昨晚，是在醫院看到爸爸的。我躺在病床上，爸爸緊鎖雙眉，坐在陪客椅上，憂心忡忡地對著我瞧，我不知為什麼堅持要下床找護理師，走到護理站，我醒了。
夢中爸爸憂愁的模樣，就跟當年我不明原因的黃疸，他急著帶我去看醫師的面容是一樣的。
在傳給妹妹的line上寫著：前兩次把拔笑嘻嘻地，這次可能因為我生病，所以他緊皺眉頭。
或許最近身體狀況欠佳，所以才會夢到這種情景吧！
妹妹回傳：所以自己保重，把拔才會笑。又到了思念的季節了。
上星期老二從嘉義回來，在飯館用餐時，他提到在高中的時期，曾在兒童公園幾次遇到散步的阿公，但是阿公認不出他是誰。「阿公，我是阿光啊！」兒子報上名字後，爸爸這才認出這個跟他相處最多時間的外孫。聽了兒子的話，鼻頭湧進了一陣酸意。
爸爸離世已經五年了，只夢到爸爸三次，每回夢醒，思念就又奔馳而來。跟妹妹回憶小時候的情景，我們長大了，這才明白我們當時的幼稚與任性，可真讓爸爸傷透腦筋了。
有風的日子雖然讓我覺得舒適，但也多愁善感起來了。或許是這樣，才讓我做了個傷感的夢吧！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 川普高目標 美國經濟年成長率4％
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Telecom fraud suspects arrested
- 《健康充電站》預防痛風衛教講座
- 紅嘴黑鵯成群 嘉市喜見嬌客
- 長榮航空、立榮航空 獲105年「金翔獎」殊榮
- 《自由廣場》如此年金太好康
- 川普就職演說後...美股持續走高、美債下跌
- 【真實歷史】32男1女受困荒島7年 上演屍山血海爭奪戰...
- 川普就職大日子 美國新第一家庭登場
- 台江迎春燈會 今送神日點燈
- 三立94狂 尾牙辦152桌百星逗陣
- 萬丹農會改選 南、北派攻防激烈
- 《自由廣場》問題在投資不在消費
- 墨西哥大毒梟 引渡美國受審
- 6年3600萬兄弟約 恰恰圓了1／2個夢
- 補辦健保卡 APP更方便
- 難纏的乾眼症 針灸和中藥也可治
- 《自由廣場》保外就醫有兩種？
- 費爸直落三勝出 強勢挺進16強
- 新北》過年拚甩油 運動中心送福袋
- 大有國中推廣閱讀 午餐時間直播
- 機捷通車倒數 北車轉乘動線就位
- 俄慶祝開趴 菲燒旗示威
- 1顆美生菜不到10元 不敵茶葉蛋
- 藍正龍假戲真做 珍惜豬哥亮父子情
- 過年博感情 基隆市議會、民進黨部送春聯
- 建直鐵 地方：先解決縣內交通問題
- 狠父虐死尿床娃 丟垃圾堆屍骨無存
- 學測國文作文「關於經驗的N種思考」 教師︰不宜出現英文字
- Ｗ飯店命案／土豪哥驗出毒品反應 變嫌犯
- NELL不怕粉絲被搶 也想看朴寶劍見面會
- 資政：經營權應還給台新金
- 東山迎佛祖遶境 信眾人龍躦轎腳
- 《自由廣場》外來種入侵危機
- 金雞鮑喜元氣湯VS.富貴筍絲元蹄 歌手搶鮮上年菜
- 休傑克曼直搗《羅根》內心 17年金鋼狼畢業
- 紐時「送賀禮」 爆料川普親信被調查
- 中砸重金發展半導體 美表擔憂
標題：月光夢公園 爸爸入夢來
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email