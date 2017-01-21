私主張 精神勝利法
2017-01-21
@吳傳立
魯迅筆下的阿Ｑ有個絕招，叫做「精神勝利法」。被欺負了、挨打了，就說「這年頭，兒子都敢打老子了」；在心中把對方視為兒子，把自己升級為對方的老子，而且兒子如此大逆不道地打老子，老子我竟然又如此豁達大度地原諒兒子！我的精神是何等的強大、偉大啊！於是想著想著對於自己受到的欺負就釋懷了。
阿Ｑ的精神勝利法是一種鴕鳥的、自慰的思考所造成的勝利。但如果我們有足夠的精神力，比如說「自尊」、「自信」的時候，精神勝利法其實是一種很正面、很有力，也很有利的方法。
以行車糾紛為例：時常，面對其他駕駛危險的超車、逼車行為，年輕的時候覺得「對於挑釁覺得無法忍受」；年長了之後覺得「對方的挑釁是一種可笑的行為」。
再後來的後來，發現「如果情緒因為這種可笑的挑釁而起伏波動，也是一種可笑的行為」。除非是因為行車事故而必須下車處理後續事宜，否則，因為對方不理性的危險駕駛行為而下車進行更危險、更不理性的叫囂幹架，難道不可笑？
當一個幼稚的小朋友說「你很笨耶」的時候，你不會生氣，因為你知道自己比他聰明太多了。
如果你在職場上遇到了惡主管，如果你看清楚對方的無明，看清了對方對上狗腿對下擺譜的低劣人格，這時候你就能夠心平氣和地告訴自己「這種人根本不值得自己發脾氣」。
當然，精神力之所以能夠強大，一大部分來自於「實質力」的強大。比如說當你清楚知道自己的腦袋不錯，你就不會因為小朋友嘲笑你的智商而覺得自尊心受損；如果你清楚你自己人生的意義在哪裡的時候，就不會因為辦公室的狗屁事而覺得人生灰暗。
這種基於自尊、自信所產生的強大精神力，可以讓我們免於無謂的情緒起伏，甚至趨吉避凶。精神勝利法，其實可以是一種值得追求的勝利啊！
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